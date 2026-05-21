Doi soți au murit după ce au fost loviți de un tren aflat în probe, în zona Pipera-Voluntari. Se aflau pe trotinetă
Un bărbat de 86 de ani și o femeie de 75 de ani și-au pierdut viața, joi după-amiază, după ce au fost loviți de un tren aflat în probe, în zona Pipera-Voluntari, la marginea Capitalei.
Potrivit primelor informații, cei doi s-ar fi aflat pe o trotinetă în momentul impactului. Accidentul s-a produs între stațiile Pantelimon și București Băneasa, într-o zonă în care traversarea căii ferate este interzisă. Oamenii aflați în apropiere au alertat autoritățile imediat după accident, însă echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru salvarea victimelor.
Momentul impactului ar fi fost surprins de camera montată pe tren, iar imaginile au fost ridicate de procurori în cadrul anchetei.
CFR: Victimele traversau printr-o zonă nepermisă
Reprezentanții CFR au transmis că accidentul s-a produs în jurul orei 14:05.
„O ramă ALSTOM, operată de operatorul privat InterRegional Călători și aflată în circulație pentru efectuarea unor probe, a surprins și accidentat mortal două persoane, între stațiile Pantelimon – București Băneasa, firul II, la km 12+400”, au transmis reprezentanții companiei.
Potrivit acestora, cele două persoane traversau calea ferată printr-o zonă nepermisă.
