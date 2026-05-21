Arme nucleare tactice în Belarus: Ce tip de muniție rusească a fost livrată pentru simulări

Moscova a confirmat oficial transferul de muniție nucleară pe teritoriul Belarusului, armele fiind deja livrate brigăzilor de rachete pentru exerciții militare tactice. Decizia Ministerului rus al Apărării marchează o nouă etapă în cooperarea militară strânsă dintre cele două țări și amplifică tensiunile strategice din regiune.

Exerciții nucleare de amploare: Rusia și Belarus simulează o reacție de luptă în fața unei „amenințări agresive”

Moscova și Minskul își intensifică cooperarea militară printr-o serie de manevre strategice fără precedent. Ministerul rus al Apărării a anunțat desfășurarea unor exerciții complexe de pregătire a forțelor nucleare, programate în perioada 19-21 mai 2026. Scenariul pus în practică vizează respingerea unei potențiale agresiuni externe și implică direct armamentul special staționat pe teritoriul Republicii Belarus.

Scopul principal al acestor manevre este testarea capacității de descurajare a inamicului și evaluarea nivelului de alertă al personalului militar. Pe lângă simulările tactice, programul include lansări reale de rachete balistice și de croazieră în poligoanele de testare din Federația Rusă.

Armata din Belarus, mobilizată pentru sistemele Iskander-M

Un punct cheie al acestor aplicații militare îl reprezintă implicarea directă a forțelor din Belarus. Personalul unității de rachete din țara vecină desfășoară în prezent misiuni speciale de antrenament de luptă.

Conform comunicatului oficial emis de departamentul de apărare de la Moscova, militarii belaruși exersează procedurile de preluare a muniției speciale (nucleare), echiparea vehiculelor de lansare și deplasarea pe ascuns către pozițiile de tragere desemnate pentru a pregăti atacurile simulate.

Ce este sistemul Iskander-M? Cunoscut în terminologia NATO sub denumirea de SS-26 Stone , Iskander-M este un sistem mobil rusesc de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Acesta a fost proiectat special pentru a lovi ținte terestre de importanță strategică și are o capacitate duală, putând fi echipat atât cu focoase convenționale, cât și cu focoase nucleare tactice.

Mobilizare masivă de forțe: Peste 64.000 de militari în alertă

Dimensiunea exercițiilor nucleare din această perioadă reflectă o mobilizare masivă din partea Kremlinului. La manevre participă structuri cheie ale armatei ruse, printre care Forțele de Rachete Strategice (SMF), Flota Pacificului, Flota Nordului, Comandamentul Aviației de Rază Lungă, precum și unități din Districtele Militare Leningrad și Central.

Efectivele și tehnica militară angrenate în aceste operațiuni sunt detaliate în tabelul de mai jos:

