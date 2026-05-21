Consultări la Cotroceni. Grupul PACE propune un guvern de coaliție cu AUR și PSD sau doar cu AUR

Adrian Peiu, senator Grup Pace, a anunțat oficial că partidul pe care îl conduce susține un guvern de largă coaliție format din PACE, AUR și PSD sau, ca variantă alternativă, o formulă guvernamentală restrânsă, alcătuită exclusiv din PACE și AUR.

Negocieri pentru stabilitate: Pachetul de măsuri propus de PACE

Reprezentanții grupului parlamentar PACE, care numără în prezent 11 senatori și 6 deputați, au subliniat că prioritatea lor numărul unu în cadrul acestor negocieri este asigurarea stabilității politice și economice a țării. Înainte de a intra la discuțiile de la Palatul Cotroceni, delegația condusă de Adrian Beiu și din care face parte și Mădălin Făget a lăsat de înțeles că oferirea unui vot de încredere viitorului cabinet este condiționată de un set clar de reforme.

„Am venit cu un pachet de măsuri pe care urmează să vi-l prezentăm sau pe care colegii mei vi l-au transmis deja dinainte. Ideea noastră principală este de a asigura stabilitatea pentru un guvern constituit din mai multe forțe politice”, a declarat Adrian Beiu.

Formulele guvernamentale luate în calcul

Partidul PACE își dorește un executiv cu o susținere parlamentară solidă și exclude din start varianta unui guvern minoritar. Strategia adusă la masa discuțiilor cu șeful statului include două scenarii majore de lucru pentru configurarea majorității:

Varianta maximală: O coaliție extinsă formată din PACE + AUR + PSD ;

Varianta de rezervă: O alianță axată pe zona suveranistă/conservatoare formată din PACE + AUR .

Liderii formațiunii au promis că vor veni cu detalii suplimentare și cu concluzii clare imediat după finalizarea rundei oficiale de discuții cu președintele României.

Președintele Nicușor Dan a dat startul consultărilor oficiale la Palatul Cotroceni, convocând o serie de întâlniri cheie cu liderii politici pentru a analiza situația economică și politică a țării. Joi, primele discuții din calendar s-au desfășurat cu reprezentanții grupului parlamentar „Uniți pentru România”.

Delegația care s-a prezentat la discuțiile cu șeful statului a fost formată din cinci parlamentari ai grupului: Răzvan Mirel Chiriță, Daniel Grofu, Gabriela Porumboiu, Călin Florin Groza și Codruța Maria Corcheș.

În cadrul aceleiași runde de negocieri la nivel înalt, președintele urmează să primească la Palatul Cotroceni și reprezentanții grupului „PACE - Întâi România”, precum și pe parlamentarii neafiliați, pentru a găsi soluții la provocările actuale de pe scena politică.