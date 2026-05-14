Este oficial! Amenzile pentru petrecerile zgomotoase și muzica dată tare la bloc au fost dublate

Cei care organizează petreceri private zgomotoase sau dau muzica prea tare riscă amenzi mult mai mari, după ce Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice.

Noile prevederi vizează în special petrecerile organizate în apropierea blocurilor și a locuințelor, acolo unde zgomotul provoacă frecvent conflicte și reclamații din partea vecinilor.

Potrivit proiectului adoptat de Parlament, va fi considerată contravenție „organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social”.

Legea se referă atât la petrecerile organizate în aer liber, cât și la folosirea aparaturii muzicale la un volum care afectează confortul celor din jur.

Amenzile au fost dublate

Proiectul prevede dublarea sancțiunilor pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, cei care încalcă legea riscă amenzi cuprinse între 500 și 6.000 de lei, în funcție de gravitatea situației și de repetarea faptelor. Inițiatorii spun că măsura vine în contextul numărului mare de sesizări privind zgomotul produs la petreceri private, mai ales în zonele rezidențiale.

Legea merge la promulgare

Proiectul fusese adoptat anterior și de Senat, iar Camera Deputaților a avut rol decizional. După votul final din Parlament, legea urmează să ajungă la promulgare.