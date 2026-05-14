Atenție, șoferi: val de SMS-uri false cu „amenzi de circulație”. Poliția avertizează asupra noii escrocherii online

O nouă schemă de fraudă circulă în România și vizează în special șoferii. Autoritățile trag un semnal de alarmă după ce tot mai multe persoane au primit mesaje SMS în care sunt anunțate, în mod fals, că ar avea amenzi de circulație de plătit urgent.

Mesajele par oficiale la prima vedere, însă în realitate fac parte dintr-o campanie de tip phishing, concepută pentru a fura date bancare și informații personale.

Cum funcționează escrocheria cu „amenzi rutiere”

În mesajele primite pe telefon, victimele sunt informate că ar fi încălcat reguli de circulație și că trebuie să achite rapid o amendă pentru a evita penalități suplimentare.

Problema apare în momentul în care utilizatorii accesează link-ul din SMS. Acesta redirecționează către pagini false, create pentru a colecta date sensibile precum parole, informații de card sau date de autentificare bancară.

Poliția Română avertizează că aceste mesaje nu au nicio legătură cu instituțiile oficiale și sunt trimise de infractori care încearcă să profite de lipsa de atenție a utilizatorilor.

Poliția: nu accesați link-urile și nu introduceți date personale

Autoritățile le recomandă cetățenilor să nu acceseze link-urile primite prin SMS-uri suspecte și să nu introducă niciodată date personale sau bancare pe astfel de site-uri.

Verificarea amenzilor sau a oricăror sancțiuni rutiere trebuie făcută exclusiv prin platforme oficiale, nu prin link-uri primite pe telefon.

Specialiștii în securitate cibernetică explică faptul că aceste atacuri sunt construite în jurul ideii de panică și urgență, tocmai pentru a determina victimele să reacționeze rapid, fără verificări suplimentare.

Atacurile de tip phishing, în creștere în România

Fenomenul nu este unul izolat. Potrivit datelor prezentate de Directoratul Național de Securitate Cibernetică, România se confruntă anual cu zeci de mii de tentative de fraudă online și atacuri de tip phishing.

În multe cazuri, victimele introduc datele personale în doar câteva minute de la accesarea link-urilor false, ceea ce poate duce la pierderi financiare rapide și compromise ale conturilor bancare.

Autoritățile subliniază că instituțiile oficiale nu solicită niciodată plata amenzilor prin link-uri trimise prin SMS sau prin mesaje nesolicitate.

Nu este un caz izolat: alte alerte de mesaje false

Acest tip de fraudă vine la scurt timp după alte avertismente similare emise de autorități.

În urmă cu câteva săptămâni, Ministerul Afacerilor Interne a semnalat existența unor mesaje false de tip RO-Alert, care anunțau evenimente inexistente și încercau să inducă panică în rândul populației.

Specialiștii spun că metodele folosite de infractori devin tot mai sofisticate, inclusiv prin utilizarea de logo-uri oficiale sau mesaje generate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a părea autentice.

Recomandarea autorităților

Mesajul transmis de autorități este clar: orice SMS care solicită urgent plata unei amenzi sau accesarea unui link trebuie tratat cu suspiciune maximă.

Cetățenii sunt sfătuiți să verifice informațiile doar din surse oficiale și să nu introducă niciodată date bancare pe site-uri necunoscute.

Un simplu click pe un link fals poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare în doar câteva minute.