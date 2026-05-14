Apa de la robinet în Europa: unde este cea mai pură și cât de bine stă România în clasament

Calitatea apei potabile din Europa variază semnificativ de la o țară la alta, în funcție de nivelul de poluare a apelor subterane, infrastructura de tratare și reglementările de mediu. În timp ce unele state oferă apă de la robinet considerată printre cele mai sigure din lume, altele se confruntă cu probleme serioase de contaminare chimică.

Datele recente arată că apele subterane din Uniunea Europeană sunt supuse unei presiuni tot mai mari, în special din cauza poluanților agricoli, industriali și farmaceutici.

Poluarea apelor subterane, o problemă tot mai extinsă în Europa

Potrivit datelor Agenției Europene de Mediu, peste 20% dintre apele subterane din Uniunea Europeană sunt într-o stare chimică precară, ceea ce înseamnă că substanțe nocive precum mercurul, cadmiul și alți contaminanți depășesc limitele admise de Directiva europeană privind apa.

Aceste resurse sunt esențiale, deoarece asigură aproximativ 25% din irigațiile agricole și circa 65% din apa potabilă consumată în Uniunea Europeană.

Problema este agravată de costurile ridicate ale tratării apei. Eliminarea nitraților, proveniți în mare parte din îngrășăminte agricole, ar putea costa statele membre ale UE până la 320 de miliarde de euro anual.

În plus, conform datelor Comisiei Europene, limita de 50 mg/l pentru nitrați este depășită în aproximativ 14% dintre stațiile de monitorizare a apelor subterane din Europa.

Țările cu cea mai sigură apă potabilă din lume

În ciuda acestor probleme, Europa rămâne una dintre regiunile cu cea mai bună calitate a apei potabile la nivel global.

Conform Environmental Performance Index, 19 dintre cele 20 de țări cu cele mai bune sisteme de apă și sanitație din lume sunt europene, singura excepție fiind Japonia.

State precum Finlanda, Islanda, Țările de Jos, Norvegia, Elveția și Regatul Unit au obținut scoruri maxime(100) privind protecția populației împotriva apei contaminate și a deficiențelor de sanitație.

Aceste rezultate sunt atribuite investițiilor masive în infrastructură, sistemelor stricte de monitorizare și reglementărilor de mediu aplicate constant.

Țările cu probleme în Europa

La polul opus, anumite state europene înregistrează dificultăți semnificative în ceea ce privește calitatea apei subterane și a apei potabile.

Printre țările cu scoruri mai slabe se numără Moldova, Georgia și Albania, conform acelorași evaluări internaționale.

În cadrul Uniunii Europene, câteva state se află, de asemenea, în partea inferioară a clasamentului european: România, Letonia și Lituania sunt menționate printre țările cu rezultate mai slabe în ceea ce privește protecția sănătății publice prin apă potabilă sigură. Țara noastră a obținut 56 puncte din totalul de 100, conform clasamentului publicat de euronews.com .

Diferențele sunt influențate de infrastructura de tratare, poluarea agricolă și nivelul de protecție a apelor subterane.

Contaminanți tot mai prezenți în apa din Europa

Studiile recente arată că poluarea apelor subterane nu mai este limitată doar la nitrați sau metale grele.

În Europa au fost identificate pesticide, substanțe chimice persistente și reziduuri farmaceutice în mai multe surse de apă.

Un exemplu îngrijorător este acidul trifluoroacetic (TFA), detectat în 94% dintre probele de apă potabilă analizate în 11 state europene.

De asemenea, așa-numitele PFAS, cunoscute drept „substanțe chimice eterne”, au fost identificate în aproximativ 23.000 de locații de pe continent.

În plus, peste 175 de compuși farmaceutici au fost descoperiți în apele subterane europene, alături de o prezență tot mai ridicată a microplasticelor.

Presiune tot mai mare pe resursele de apă

Specialiștii avertizează că ideea conform căreia râurile și lacurile se pot curăța natural a fost demult infirmată de realitate.

Cercetători citați în Water Atlas, un indice al purității apelor realizat de Fundația Heinrich Böll, arată că la nivel global aproximativ 80% din apele uzate ajung în natură fără a fi tratate corespunzător.

Această situație contribuie la degradarea continuă a ecosistemelor acvatice și la creșterea costurilor de tratare a apei potabile.

În acest context, autoritățile europene încearcă să îmbunătățească monitorizarea substanțelor periculoase, inclusiv prin liste de supraveghere care includ compuși cu efecte endocrine, precum beta-estradiolul și nonilfenolul.

Un echilibru fragil între siguranță și poluare

Deși Europa rămâne lider global în ceea ce privește accesul la apă potabilă sigură, datele arată că presiunile asupra resurselor de apă cresc constant.

Diferențele dintre state sunt semnificative, iar poluarea apelor subterane rămâne una dintre cele mai mari provocări de mediu ale Uniunii Europene în prezent.