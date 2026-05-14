Protest Apele Române/ Captură video
Proteste uriaș la Apele Române: sute de angajați, în fața Ministerului Mediului. Ce îi nemulțumește pe oameni
Revolta oamenilor ia amploare! Sute de angajați de la Apele Române se află, joi, în stradă pentru a-și striga nemulțumirile atât în fața sediului instituției, cât și în fața Ministerului Mediului.
Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR), reprezentativ la nivelul Administrației Naționale "Apele Române" (ANAR), organizează joi un protest, în intervalul orar 11:00 - 16:00, motivând degradarea gravă a dialogului social și măsurile administrative care afectează direct angajații din sistemul de gospodărire a apelor.
Potrivit organizatorilor, acțiunea a debutat la ora 11:00, la sediul ANAR și va continua cu o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, unde protestul va continua între orele 13:30 - 16:00.
La protest sunt așteptate 500 de persoane.
