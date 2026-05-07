Principalul depozit de gunoi al Bucureștiului se apropie de limita legală de capacitate

Ministerul Mediului avertizează asupra unei situații considerate critice la depozitul de deșeuri de la Vidra, singurul centru de depozitare conform care deservește București și județul Ilfov.

Depozitul Vidra se apropie de limita legală de capacitate

Potrivit autorităților, depozitul se apropie rapid de pragul legal care obligă administrațiile locale să înceapă procedurile pentru dezvoltarea unei noi capacități de stocare a deșeurilor.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că există neconcordanțe între raportările oficiale ale operatorului și situația reală din teren, motiv pentru care a fost solicitată o expertiză externă independentă.

Conform datelor prezentate de Garda Națională de Mediu, gradul oficial de ocupare al depozitului Vidra a ajuns la 72,41% din capacitatea totală autorizată de 11,5 milioane de metri cubi.

În fiecare zi, aproximativ 3.000 de tone de deșeuri municipale provenite din București și Ilfov sunt transportate la Vidra, ceea ce pune o presiune uriașă asupra infrastructurii existente.

Analizele tehnice efectuate de Ministerul Mediului arată că doar două dintre cele opt celule ale depozitului mai pot primi deșeuri în cursul anului 2026. Este vorba despre celula C8, aflată deja în exploatare, și celula C6, care se află încă în pregătire.

Celelalte compartimente sunt fie închise, fie în proces de închidere, iar activitatea de depozitare pe celula C7 a fost deja suspendată.

Ce transmis autoritățile?

Autoritățile atrag atenția că legislația în vigoare obligă administrațiile locale să înceapă dezvoltarea unui nou depozit imediat ce actuala capacitate ajunge la pragul de 75%.

Reprezentanții Ministerului Mediului avertizează că lipsa unor măsuri rapide ar putea genera probleme majore în gestionarea deșeurilor din Capitală și din județul Ilfov. Printre riscurile menționate se numără blocaje operaționale, creșterea costurilor pentru populație și autorități, dar și amplificarea problemelor României în relația cu Comisia Europeană, în contextul procedurilor de infringement privind gestionarea deșeurilor.

Ministerul Mediului a anunțat că va continua verificările și că o expertiză independentă va stabili gradul real de ocupare al depozitului Vidra, urmând ca ulterior să fie clarificate obligațiile care revin autorităților locale.