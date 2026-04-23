O acțiune de amploare coordonată de Poliția Transporturi Galați a vizat recent 25 de centre de colectare a deșeurilor metalice din județele Galați, Brăila, Tulcea, Vrancea și Buzău. Verificările au avut un spectru larg, de la monitorizarea legalității fiscale a operatorilor economici, până la verificarea respectării normelor de mediu și a contractelor de muncă ale angajaților. Un obiectiv prioritar al polițiștilor a fost identificarea materialelor furate din infrastructura feroviară, o problemă care afectează siguranța transporturilor naționale.

Bilanțul sancțiunilor și confiscări masive

Rezultatele controalelor reflectă o situație îngrijorătoare în acest sector de activitate. Autoritățile au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare totală depășește 245.000 de lei. Pe lângă amenzile usturătoare, polițiștii au confiscat peste 7 tone de deșeuri metalice pentru care nu s-au putut prezenta documente legale de proveniență sau de deținere. Această intervenție subliniază rigoarea cu care instituțiile statului, inclusiv Garda Națională de Mediu, jandarmii și polițiștii de frontieră, colaborează pentru curățarea pieței de practici ilegale.

Dezmembrări ilegale în port și cabluri de cupru arse

În timpul descinderilor, au fost descoperite cazuri flagrante de încălcare a legii. În zona Portului Mineralier din Brăila, o firmă a fost surprinsă în timp ce dezmembra o barjă fără a deține autorizațiile necesare. Această abatere a atras o amendă de 50.000 de lei și confiscarea a șapte tone de fier rezultat din tăierea ambarcațiunii.

O altă neregulă gravă a fost identificată în municipiul Adjud, județul Vrancea. La un centru de colectare local, polițiștii au găsit 190 de kilograme de cupru extras din cabluri arse, o metodă ilegală și poluantă de procesare a materialelor. Mai mult, s-a constatat că societatea colecta autovehicule scoase din uz fără a avea autorizație de mediu, fapte sancționate tot cu suma de 50.000 de lei.

Prioritate pentru protecția mediului și siguranța feroviară

Dincolo de componenta fiscală, controalele au pus un accent deosebit pe prevenirea poluării și pe stoparea circuitului materialelor furate. Faptul că România se află printre țările UE cu cele mai scăzute rate de reciclare pune o presiune suplimentară pe autorități să monitorizeze riguros fluxul deșeurilor. Reprezentanții Poliției Transporturi Galați avertizează că aceste acțiuni nu sunt singulare, verificările urmând să continue pentru a descuraja „economie gri” din domeniul metalelor și pentru a proteja infrastructura critică a țării.