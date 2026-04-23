În cazul Consiliului Județean Sălaj, condus de Dinu Iancu Sălăjanu, procurorii DNA – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 22 aprilie 2026, față de mai multe persoane.

Măsuri preventive în cazul Consiliului Județean Sălaj

Președintele CJ Sălaj este acuzat de două infracțiuni de abuz în serviciu, în condițiile în care ar fi obținut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite. De asemenea, Ghilea Ioana Lavinia este acuzată de luare de mită în formă continuată, iar Mate Jozsef de luare de mită și complicitate la dare de mită. Procurorii au pus sub acuzare și doi reprezentanți ai unor firme, pentru dare de mită.

Potrivit anchetatorilor, în 2024 și 2025, Dinu Iancu Sălăjanu ar fi emis dispoziții prin care a introdus în comisiile de evaluare experți aflați în conflict de interese, interpuși ai unor firme participante la licitații pentru contracte de infrastructură. Situații similare ar fi avut loc și în 2022, într-o procedură privind lucrări la un spital.

Ca urmare, contractele ar fi fost atribuite preferențial, generând un prejudiciu estimat la 75.000 de lei și afectând competiția între ofertanți. În același dosar, procurorii susțin că Ghilea Ioana Lavinia ar fi primit cel puțin 5.000 de euro pentru a favoriza firme implicate în contracte publice și ar fi acceptat lucrări de renovare pentru biroul și locuința sa, în schimbul sprijinului acordat unor societăți. Foloasele ar fi fost facilitate de Mate Jozsef, care, la rândul său, ar fi cerut materiale de construcții pentru un imobil personal.

Pe durata controlului judiciar, cei trei nu au voie să își exercite funcțiile, să comunice între ei sau cu alte persoane din dosar și trebuie să se prezinte la chemările procurorilor. În caz de încălcare a obligațiilor, măsura poate fi înlocuită cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

Rețineri și propuneri de arestare în dosarul CJ Bistrița-Năsăud

În cazul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, procurorii DNA au dispus reținerea pentru 24 de ore a mai multor inculpați, începând cu 22–23 aprilie 2026, urmând ca aceștia să fie prezentați Tribunalului Cluj cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Printre aceștia se află Moldovan Grigore Florin, acuzat de două infracțiuni de abuz în serviciu și luare de mită în formă continuată, precum și mai mulți funcționari și reprezentanți ai unor firme implicați în complicitate la aceste fapte. Alți doi inculpați, Rodica Botiș și Gelu Văclaș, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Prejudiciu de peste 90 de milioane de lei

Ancheta vizează modul de derulare a unui contract de modernizare a drumurilor județene, încheiat în 2019 între Ministerul Dezvoltării și o asociere de firme condusă de S.C. Frasinul S.R.L., în valoare inițială de peste 103 milioane de lei fără TVA.

Potrivit procurorilor, în 2025, Moldovan Grigore Florin ar fi semnat un act adițional prin care valoarea contractului a fost majorată la peste 118 milioane de lei, în baza unor lucrări supraevaluate. Ulterior, ar fi aprobat cereri de decontare nejustificate. Prejudiciul total estimat este de 90.525.873,17 lei, sumă care ar fi reprezentat și un folos necuvenit pentru firmele implicate.

În același context, anchetatorii susțin că Moldovan ar fi primit în mai multe tranșe 70.000 de lei și material lemnos pentru a favoriza compania implicată în contract. De asemenea, mai multe persoane și societăți comerciale sunt suspectate că au contribuit la mecanismul infracțional prin supraevaluarea lucrărilor.

Alte fapte investigate

Procurorii au stabilit că, în 2025, Gelu Văclaș ar fi utilizat resursele instituției pentru alimentarea unor autoturisme care nu aparțineau Consiliului Județean și ar fi determinat plata unor bunuri pentru vehicule private. În dosar sunt investigate și societăți comerciale pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită, precum și persoane care ar fi instigat sau sprijinit activitatea infracțională.