George Simion: La mulți ani! Doamne ajută, la mulți ani, gânduri bune! Doamne ajută! Mulțumim! La mulți ani pentru mâine!

Cetățeni: Așa, la mulți ani! Sănătate, sărut mâna!

Eu te-am votat, să știi că la vot am fost. Eu te-am votat!

George Simion: Mulțumesc! Păi da, doar nu-l votați pe Nicușor!

Cetățean: Domnu' Simion, scăpați-ne de nenorociții ăștia, că nu mai pot!

George Simion: Sărut mâna, sănătate!

Cetățean: Ce faci cu Bolojan?

George Simion: Ce să facem... îl dăm jos!

Cetățean: Dați-l pe Bolojan afară că ne ia pensiile!

George Simion: Noi îl dăm, să sperăm că ne ajută și PSD-ul.

Cetățean: Luptați, că sunteți singura șansă! Poate o să o ducem și noi mai bine.

George Simion: Trebuie să fie, că au distrus ăștia tot. Sărut mâna! Sănătate!

Cetățean: Îmi plac ideile tale! Tu ai zis 300, îmi place! Afară cu ei, că n-are ce să facă, e puși acolo să șadă!

Cetățean: Luptă! Luptă pentru țărișoara asta, dacă tot ai intrat în jocul ăsta, să fii luptător până la capăt!

George Simion: Până la capăt, sărut mâna! Frumos!