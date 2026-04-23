George Simion: La mulți ani! Doamne ajută, la mulți ani, gânduri bune! Doamne ajută! Mulțumim! La mulți ani pentru mâine!
Cetățeni: Așa, la mulți ani! Sănătate, sărut mâna!
Eu te-am votat, să știi că la vot am fost. Eu te-am votat!
George Simion: Mulțumesc! Păi da, doar nu-l votați pe Nicușor!
Cetățean: Domnu' Simion, scăpați-ne de nenorociții ăștia, că nu mai pot!
George Simion: Sărut mâna, sănătate!
Cetățean: Ce faci cu Bolojan?
George Simion: Ce să facem... îl dăm jos!
Cetățean: Dați-l pe Bolojan afară că ne ia pensiile!
George Simion: Noi îl dăm, să sperăm că ne ajută și PSD-ul.
Cetățean: Luptați, că sunteți singura șansă! Poate o să o ducem și noi mai bine.
George Simion: Trebuie să fie, că au distrus ăștia tot. Sărut mâna! Sănătate!
Cetățean: Îmi plac ideile tale! Tu ai zis 300, îmi place! Afară cu ei, că n-are ce să facă, e puși acolo să șadă!
Cetățean: Luptă! Luptă pentru țărișoara asta, dacă tot ai intrat în jocul ăsta, să fii luptător până la capăt!
George Simion: Până la capăt, sărut mâna! Frumos!