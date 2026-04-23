Labirintul constituțional: Cum supraviețuiește Guvernul Bolojan după retragerea sprijinului politic al PSD

Retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan de către Partidul Social Democrat a aruncat scena politică într-o nouă etapă a incertitudinii, declanșând proceduri birocratice și juridice complexe. În timp ce miniștrii social-democrați își pregătesc demisiile, atenția se mută pe mecanismele de înlocuire a acestora, menite să asigure că aparatul administrativ al țării nu rămâne blocat. Guvernul a activat deja pașii prevăzuți de lege, trimițând propunerile pentru miniștri interimari către Administrația Prezidențială, un demers esențial pentru menținerea continuității în implementarea proiectelor strategice, precum PNRR.

Logica interimatului și testul parlamentar

Clarificările juridice oferite de Augustin Zegrean, fost judecător al Curții Constituționale, aduc o perspectivă pragmatică asupra situației: plecarea miniștrilor unui partener de coaliție nu înseamnă, în mod automat, prăbușirea Executivului. Conform arhitecturii constituționale, premierul are dreptul de a numi interimari pentru o perioadă de 45 de zile, interval în care activitatea ministerelor rămâne sub autoritate deplină. Totuși, provocarea majoră apare la finalul acestui termen. Dacă noile numiri de miniștri definitivi modifică structura sau configurația politică a Cabinetului, premierul este obligat să se prezinte în fața Parlamentului pentru a obține un nou vot de încredere pentru echipa sa.

Termenul de 45 de zile și riscul conflictului juridic

Stabilitatea instituțională este strâns legată de respectarea calendarului legal, iar depășirea acestuia poate deschide calea către intervenția Curții Constituționale. Augustin Zegrean subliniază că CCR nu acționează preventiv și nu oferă consultații, însă poate fi sesizată pentru un conflict juridic de natură constituțională dacă premierul nu își clarifică situația echipei în limita celor 45 de zile. În acest scenariu, presiunea se mută pe Parlament, care are la dispoziție instrumentul moțiunii de cenzură pentru a tranșa criza, subliniind faptul că echilibrul puterilor în stat nu permite un blocaj prelungit dictat de interese politice de moment.

Administrația în regim de criză: De la demisii la decrete prezidențiale

Din punct de vedere tehnic, procesul de restructurare a Guvernului urmează un parcurs bine definit: înregistrarea demisiilor la Cancelaria prim-ministrului este urmată imediat de înaintarea propunerilor de interimari către Palatul Cotroceni. Pasul final revine Președintelui României, care emite decretele de revocare a foștilor titulari și de numire a celor care vor prelua portofoliile în regim temporar. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a reafirmat că Executivul își păstrează puterile depline în această perioadă, prioritățile naționale rămânând neschimbate, în ciuda schimbărilor de personal care transformă, temporar, conducerea ministerelor cheie.