Candidatul selectat va locui într-o căsuță aflată pe domeniul familiei și va beneficia de acoperirea tuturor cheltuielilor legate de locuință. Jobul este full-time, de duminică până joi, între orele 9:00 și 18:00, însă programul poate varia în funcție de prezența proprietarilor. Partenerii și animalele de companie ale angajatului sunt acceptate.

Salariu generos și condiții speciale pentru angajat

Potrivit anunțului publicat de Achieve Hospitality, rolul principal este de a oferi companie și îngrijire zilnică animalului. Atribuțiile includ hrănirea, plimbările, monitorizarea stării de sănătate și ținerea unui jurnal cu activitățile câinelui, programările la veterinar sau la dresor.

Pe lângă acestea, persoana va avea și responsabilități ușoare legate de întreținerea proprietății: primirea livrărilor, supravegherea locuinței și semnalarea eventualelor probleme.

Profilul candidatului ideal

Angajatorii caută o persoană calmă, organizată și discretă, cu o afinitate reală pentru animale. Deși nu este un post de menajeră, pot exista sarcini ocazionale, precum pregătirea unor gustări simple sau menținerea ordinii în bucătărie. Rolul este descris ca fiind ideal pentru cineva care apreciază liniștea, rutina și responsabilitatea de a avea grijă atât de un animal de companie, cât și de o proprietate privată.