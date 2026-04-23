Oana Țoiu a precizat că orice comentariu legat de posibile interimaturi sau schimbări în Guvern poate fi făcut doar după depunerea efectivă a demisiilor.

Ministrul de Externe, anunț despre demisiile miniștrilor social-democrați

„Astăzi avem ședință de guvern la ora 11:00, unde miniștrii PSD și-au trimis secretarii de stat. O să discutăm despre demisiile dumnealor în momentul în care le vor depune. Momentan, nu avem nicio acțiune politică din partea lor, ci doar declarații. Oficial, nu voi comenta asupra interimatelor din moment ce niciun ministru PSD, până acum, nu a renunțat la puterea pe care o are.

Mai mult decât atât, în acest moment sunt mai multe delegații pe care acești miniștri le-au pregătit internațional, despre care nu ne-au informat că nu le vor da curs. În acest moment, România, de pe o bună parte din acești miniștri, are un mandat de reprezentare. Aștept de la ei, de asemenea, claritate dacă au de gând sau nu să onoreze invitațiile internaționale sau claritate privind persoanele pe care le vor desemna pentru aceste delegații.

Comentarii despre demisiile unor miniștri o să pot să fac în momentul în care am avea demisiile acestor miniștri. În niciun guvern, din nicio țară europeană, n-ar fi normal ca un ministru să spună ce alt portofoliu ar prelua din moment ce nu există o demisie a niciunui coleg de-al său”, a declarat Oana Țoiu.