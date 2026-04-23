Toate cele trei meciuri ale naționalei iraniene din faza grupelor sunt programate pe teritoriul american, la Los Angeles (contra Noii Zeelande și Belgiei) și la Seattle (contra Egiptului), orașe din țara pe care Teheranul o consideră ostilă.

Ahmad Donyamali, Ministrul Sportului din Iran, a lăsat ușa deschisă pentru ambele variante: „Dacă siguranța jucătorilor este garantată și țara gazdă își încetează comportamentul nedrept și imprudent, se va lua o decizie adecvată. Decizia de a nu merge la Cupa Mondială ar putea veni.”

Un cantonament al naționalei este planificat pentru a treia săptămână a lunii mai, într-o țară vecină, cu o durată de aproximativ o săptămână.

Italia, propusă ca înlocuitoare

În acest context, Paolo Zampolli, om de afaceri italian și apropiat al lui Donald Trump, a făcut o mișcare surprinzătoare: i-a cerut președintelui american și șefului FIFA, Gianni Infantino, ca Italia să preia locul Iranului la turneu.

„Confirm că i-am sugerat lui Trump și lui Infantino ca Italia să înlocuiască Iranul. Sunt italian de origine și ar fi un vis să văd Azzurri la un turneu găzduit de SUA. Cu patru titluri mondiale, au pedigree-ul necesar pentru a justifica includerea", a declarat Zampolli, citat de Financial Times.

🚨 Un émissaire de Donald Trump a demandé à la FIFA de remplacer l'Iran 🇮🇷 par l'Italie 🇮🇹 au Mondial 2026 ! 🏆🇺🇸



« Je suis italien de naissance et ce serait un rêve de voir les Azzurri dans un tournoi organisé par les…

Potrivit jurnaliștilor de la Goal, Trump ar fi trimis deja o solicitare în acest sens către FIFA. Președintele SUA ar urmări totodată să-și îmbunătățească relațiile cu premierul italian Giorgia Meloni.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a declarat că „Administrația Trump face tot ce este necesar pentru a sprijini o Cupă Mondială de succes, menținând respectarea legii americane și cele mai înalte standarde de securitate națională."

FIFA decide în ultimă instanță

Regulamentul FIFA permite forului să înlocuiască o federație participantă în cazul în care aceasta se retrage. Un precedent recent există chiar în competițiile FIFA: la Campionatul Mondial al Cluburilor din vara anului 2025, după excluderea lui Leon, care avea același proprietar cu Pachuca, FIFA a invitat-o pe Inter Miami ca înlocuitoare.

Italia ar fi un candidat logic: „Squadra Azzurra" ocupă locul 12 în clasamentul FIFA, cea mai bine clasată națională absentă de la turneu.

Echipa lui Gennaro Gattuso, care și-a dat demisia după eliminare, a ratat calificarea la barajul cu Bosnia și Herțegovina, pierzând la loviturile de departajare după 1-1 în 120 de minute, jucând și în inferioritate numerică după eliminarea lui Alessandro Bastoni. Este a treia Cupă Mondială consecutivă la care Italia nu participă.

Iran a obținut unul dintre cele opt locuri alocate Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), în timp ce Italia a ratat unul dintre cele 16 locuri europene. O decizie oficială privind prezența Iranului urmează să fie luată după cantonamentul din mai.

