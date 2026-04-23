Până acum, procesul de succesiune putea fi confuz, mai ales pentru cei care nu știau exact de unde să înceapă. Noile reguli aduc mai multă ordine. În primul rând, moștenitorii pot deschide procedura doar la notarul din zona unde persoana decedată a avut ultimul domiciliu. Acest lucru elimină situațiile în care dosarele erau depuse în locuri greșite și apoi transferate.

În al doilea rând, apare un pas intermediar important: primăria. Moștenitorii nu merg direct la notar, ci depun mai întâi o cerere la primăria de care aparținea persoana decedată. Acolo se fac verificări esențiale:

dacă există datorii la taxe locale

ce bunuri avea persoana (terenuri, case)

cine sunt, oficial, posibilii moștenitori.

Abia după aceste verificări, dosarul este trimis mai departe către Camera notarilor publici, unde se desemnează notarul care va gestiona succesiunea.

Cele două formulare care schimbă procedura

Pentru prima dată, există două documente standard care trebuie folosite:

Cererea de deschidere a succesiunii: Este completată de moștenitori și depusă la primărie.

Sesizarea pentru deschiderea succesiunii: Este completată de primărie și trimisă către notari.

Aceste formulare au rolul de a simplifica procesul și de a evita greșelile sau lipsa unor informații importante.

Când intervine automat primăria

Un aspect important este că procedura poate fi pornită și fără cerere, în anumite situații. Dacă persoana decedată avea bunuri sau datorii la bugetul local, primăria poate iniția procedura din oficiu. Practic, statul se asigură că succesiunea nu rămâne blocată, mai ales atunci când există taxe neplătite.

În România, multe succesiuni rămân nerezolvate ani de zile, astfel că aceste schimbări erau necesare. Motivele sunt diverse: lipsa de informații, conflicte între moștenitori sau birocrație. Noile reguli încearcă să rezolve aceste probleme prin:

centralizarea informațiilor la nivelul primăriei

verificări mai clare înainte de deschiderea dosarului

o comunicare mai bună între instituții

În plus, fiecare primărie va ține o evidență clară a acestor cazuri într-un registru special, ceea ce înseamnă mai mult control și mai puține situații pierdute „în sistem”.

Ce trebuie să faci dacă ai o moștenire

Dacă te afli în situația de a deschide o succesiune, pașii sunt acum mai simpli. Te adresezi primăriei unde a locuit persoana decedată, depui cererea tipizată și aștepți verificările. După aceea, dosarul ajunge la notar, care va continua procedura. Este important să știi că nu mai poți sări peste acest pas administrativ.

Cu alte cuvinte, noile reguli din 2026 schimbă modul în care începe o succesiune în România. Deși apare un pas în plus, trecerea pe la primărie, acesta vine cu avantajul unor verificări clare și al unui proces mai organizat. Pentru mulți români, aceste schimbări ar putea însemna mai puține drumuri inutile și mai puține probleme atunci când vine vorba de moșteniri, potrivit sursei.