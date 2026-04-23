

„Așa cum a spus Nicușor Dan până astăzi inclusiv, el va pune un premier, va nominaliza un premier sau va încerca să dea mandatul unui premier care provine din aceeași coaliție. Dânsul a spus foarte clar, aici nu este nicio surpriză.

Opoziția are datoria să utilizeze instrumentul moțiunii de cenzură pentru a critica prestația lamentabilă a puterii. Este evident că noi, cu 20%, nu putem să formăm un guvern singuri. Și noi ne propunem să formăm un guvern numai în ipoteza în care am merge spre alegeri anticipate, altfel nu vedem niciun fel de câștig din a participa la guvernare alături de partidele care au produs răul existent acum în societate.

Cu alte cuvinte, rolul moțiunii de cenzură este de a pune la îndoială politicile proaste ale guvernării de coaliție și în același timp de a rezolva criza politică. Banii pe care îi au de încasat, nu este un secret pentru nimeni, nu vor fi încasați într-o proporție mai mare de jumătate. Adică 5 miliarde din cei 10 sunt practic pierduți. Sunt fie legați de jaloane care nu pot fi îndeplinite, fie legați de proiecte care nu vor fi finalizate la 31 august 2026. Deci domnul Bolojan vinde o iluzie”, a declarat Petrișor Peiu.