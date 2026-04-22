UPDATE 15:45 - Consultările delegației UDMR cu președintele Nicușor Dan s-au încheiat. Kelemen Hunor a declarat că UDMR rămâne la guvernare și a subliniat că o perioadă ”putem merge cu un guvern minoritar”, dar ”ne trebuie un guvern cu majoritate”.

”Încercăm, o înțelegere cu partidele pentru banii din PNRR”, a declarat președintele UDMR.

UPDATE 14:50 - Delegația UDMR a ajuns la Palatul Cotroceni, acolo unde urmează să aibă loc consultările cu Nicușor Dan.

Anterior discuțiilor, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea sa nu intenționează să se retragă de la guvernare, în contextul în care PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

UPDATE 11:50 - Consultările delegației liberale cu președintele Nicușor Dan s-au încheiat. În declarația de presă susținută la fianl, Ilie Bolojan a a afirmat că își asumă continuarea mandatului la conducerea Guvernului, în ciuda crizei politice declanșate de retragerea sprijinului din partea PSD.

UPDATE 10:30 - Președintele Nicușor Dan a început, miercuri, la Cotroceni, discuțiile cu liderii PNL, în contextul consultărilor cu reprezentanții coaliției de guvernare pe care le-a convocat, după ce social-democrații i-au retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.





Delegația liberalilor este formată din președintele partidului, prim-ministrul Ilie Bolojan, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea.

UPDATE 10:20 - Consultările dintre social-decmocrați și Nicușor Dan s-au terminat. La finalul discuților, Sorin Grindeanu a făcut o scurtă declarație de presă în cadrul căreia a precizat că „PSD ar putea trece și în opoziție”.

UPDATE 9:00 - Întîlnirea dintre Nicușor Dan și reprezentanții PSD, conduși de liderul social-democraților Sorin Grindeanu, a început. Din delegație fac parte, pe lângă Grindeanu, viceprim-ministrul Marian Neacşu şi secretarul general Claudiu Manda.

Discuţiile nu sunt publice, dar liderii PSD sunt aşteptaţi să facă declaraţii la ieşirea de la consultări.

Urmează la consultări reprezentanții PNL - 10.30, UDMR -15.00, ai Grupului Minorităților Naționale - 16.30 și, la finalul zilei, reprezentanții USR - 18.30.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Consultări tensionate au loc astăzi la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a convocat partidele care au format până recent coaliția de guvernare. Întâlnirea vine într-un moment de instabilitate politică, după ce Partidul Social Democrat a decis retragerea miniștrilor săi din Executiv, măsură care urmează să intre în vigoare de joi.

PSD insistă pentru demiterea lui Ilie Bolojan

Surse politice afirmă că reprezentanții PSD își mențin solicitarea privind demiterea lui Ilie Bolojan. În paralel, PNL, USR și UDMR - formațiunile care rămân în coaliție după plecarea PSD - încearcă să contureze o strategie comună pentru perioada următoare.

Întâlniri decisive înainte de consultările de la Cotroceni

Cu o zi înaintea discuțiilor cu președintele, au avut loc două reuniuni importante:

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu lideri ai USR și UDMR, într-o discuție considerată esențială pentru menținerea stabilității în coaliția restrânsă.

PNL a organizat o ședință internă, în care au fost analizate scenariile politice posibile și direcțiile de acțiune în noua formulă guvernamentală.

Ce urmează după retragerea miniștrilor PSD

De joi, Guvernul va funcționa fără reprezentanții Partidului Social Democrat, ceea ce pune presiune suplimentară pe partenerii rămași în coaliție. Consultările de astăzi sunt privite drept un moment-cheie pentru clarificarea pozițiilor politice și pentru stabilirea unei direcții comune.

Rămâne de văzut cum vor evolua discuțiile dintre liderii partidelor și președintele Nicușor Dan, într-un context în care echilibrul politic este fragil, iar deciziile luate în aceste zile pot influența semnificativ scena politică.