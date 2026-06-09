Petrișor Peiu atacă dur clasa politică: „Niciun guvern tehnocrat nu poate fi independent”

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Sursă: Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, dă de pământ cu clasa politică. Prezent în platoul Realitatea PLUS, oficialul a transmis că guvernul și tehnocrații nu pot fi independenți, ci sunt susținuți de partide și oameni politici. Acesta a adăugat că oamenii foștilor președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis au fost propuși în noul executiv. Totodată, Petrișor Peiu a spus că Eugen Tomac, premierul desemnat, va merge la votul din parlament doar cu voia PSD.

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