Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Petrișor Peiu atacă dur clasa politică: „Niciun guvern tehnocrat nu poate fi independent”
9 iun. 2026, 07:30
Petrișor Peiu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, dă de pământ cu clasa politică. Prezent în platoul Realitatea PLUS, oficialul a transmis că guvernul și tehnocrații nu pot fi independenți, ci sunt susținuți de partide și oameni politici. Acesta a adăugat că oamenii foștilor președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis au fost propuși în noul executiv. Totodată, Petrișor Peiu a spus că Eugen Tomac, premierul desemnat, va merge la votul din parlament doar cu voia PSD.
Citește și:
- 07:22 - Bacalaureatul continuă cu probele de evaluare a competențelor
- 07:14 - Tragedie în Gorj: un copil de doi ani și-a pierdut viața în râul din spatele casei
- 07:08 - Sărbătoare 9 iunie. Un mare Sfânt, cinstit de creștinătate: Cruce neagră în calendar
- 23:37 - Eugen Tomac, despre Nicuşor Dan: ”Un preşedinte care va scrie istorie pentru ţară”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News