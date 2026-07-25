Transmisiune specială realizată de Ana Maria Păcuraru la Șantierul Naval Mangalia. Gheorghe Piperea, acuzații dure după absența Rheinmetall de la licitație

Publicat 25 iul. 2026, 14:13 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a realizat o transmisiune specială de la Șantierul Naval Mangalia, unul dintre cele mai importante obiective industriale din România, aflat în prezent în faliment. Alături de aceasta, avocatul Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a analizat situația juridică și economică a șantierului, după ce compania germană Rheinmetall nu s-a prezentat la prima licitație organizată pentru vânzarea activelor.

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