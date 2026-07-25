Accident cumplit în Bihor. Doi tineri și-au pierdut viața după ce motocicleta s-a izbit violent într-un sens giratoriu

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 iul. 2026, 09:39

Tragedie în Bihor, unde doi tineri au murit într-un grav accident de motocicletă produs în Oradea. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului.

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