Accident cumplit în Bihor. Doi tineri și-au pierdut viața după ce motocicleta s-a izbit violent într-un sens giratoriu

Tragedie în Bihor, unde doi tineri au murit într-un grav accident de motocicletă produs în Oradea. Polițiștii și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului.
Accident devastator în Bihor
Un grav accident rutier produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în municipiul Oradea, s-a încheiat cu o tragedie. Doi tineri și-au pierdut viața după ce motocicleta pe care se deplasau a scăpat de sub control și s-a izbit de bordurile unui sens giratoriu. Polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
Motocicleta a ieșit de sub control la intrarea în sensul giratoriu
Accidentul a avut loc în jurul orei 00:43, la intersecția dintre Șoseaua Borșului (DN1) și Calea Borșului, într-un sens giratoriu din Oradea.
Potrivit primelor informații furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Bihor, motocicleta era condusă de un bărbat în vârstă de 36 de ani, din Oradea, care circula dinspre localitatea Sîntion către municipiu.
Din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, motociclistul ar fi pierdut controlul direcției chiar la intrarea în sensul giratoriu. Vehiculul a lovit inițial bordura care separă carosabilul de spațiul verde dintre sensurile de mers, după care și-a continuat deplasarea și s-a izbit de bordura din interiorul sensului giratoriu.
Cele două victime au fost proiectate pe carosabil
Impactul a fost extrem de violent. Atât conducătorul motocicletei, cât și pasagera aflată în spatele acestuia, o femeie de 30 de ani, tot din Oradea, au fost aruncați pe carosabil.
Echipajele de intervenție sosite de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru salvarea celor doi, aceștia suferind leziuni incompatibile cu viața. Decesul a fost constatat la locul tragediei.
Polițiștii și procurorii continuă ancheta
Cazul a intrat în atenția polițiștilor din cadrul Biroului Rutier Oradea, care desfășoară cercetările sub coordonarea unui procuror.
Anchetatorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul și dacă au existat factori care au contribuit la pierderea controlului asupra motocicletei.