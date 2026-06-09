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Actual· 1 min citire
Tragedie în Gorj: un copil de doi ani și-a pierdut viața în râul din spatele casei
9 iun. 2026, 07:14
Ambulanță
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Tragedie uriașă în Gorj! Un copil de doar doi ani s-a înecat în râul din spatele casei. Unchiul băiatului a fost cel care a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităților. Vă avertizăm urmează informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Salvatorii au ajuns de urgență la fața locului și l-au scos pe copil din apă. Însă, micuțul nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. Medicii legiști urmează să realizeze autopsia și să stabilească cu exactitate cauza decesului.
Polițiștii continuă ancheta.
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