Persoane surprinse în timp ce deversau ape reziduale pe o stradă din Sectorul 6. Camerele de supraveghere au dus la identificarea și amendarea lor

Mai multe persoane au fost sancționate după ce au fost surprinse de camerele de supraveghere în timp ce deversau ape reziduale pe carosabil, în Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul, care ar fi avut legătură cu lucrări de construcții, a fost surprins de sistemul de monitorizare video, iar Poliția Locală a intervenit rapid pentru identificarea celor implicați și aplicarea sancțiunilor.
Camerele de supraveghere au surprins întreaga scenă
Potrivit reprezentanților Primăriei Sectorului 6, incidentul s-a petrecut la intersecția străzilor Economu Atanase Stoicescu și George Ranetti, unde camerele de supraveghere au înregistrat un autoturism care tracta, cu ajutorul unei șufe, mai multe recipiente din plastic.
La scurt timp după oprirea vehiculului, două persoane au golit conținutul recipientelor direct pe carosabil. Conform primelor informații, lichidul deversat ar fi fost apă reziduală provenită, cel mai probabil, din activități desfășurate pe un șantier, afectând curățenia domeniului public.
Poliția Locală i-a identificat și i-a amendat
Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere au fost analizate imediat de Poliția Locală Sector 6, care a reușit să stabilească identitatea persoanelor implicate.
În urma verificărilor, acestea au fost sancționate contravențional, iar autoritățile au precizat că astfel de comportamente nu vor fi tolerate.
În paralel, echipele Administrației Serviciului Public de Salubrizare au intervenit pentru igienizarea zonei afectate și îndepărtarea reziduurilor de pe carosabil.
Primarul Sectorului 6: „Cine murdărește domeniul public va răspunde”
Primarul Sectorului 6, Paul Moldova, a transmis un mesaj ferm, subliniind că persoanele care degradează spațiul public vor fi identificate și sancționate.
„Nu este normal ca unii să facă mizerie, iar ceilalți să suporte consecințele. Cine murdărește domeniul public va fi identificat și sancționat. Avem camere de supraveghere, le folosim și nu vom tolera astfel de comportamente”, a declarat edilul.
Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 atrag atenția că sistemele de supraveghere video sunt utilizate constant pentru monitorizarea spațiilor publice, iar persoanele care încalcă normele privind protejarea domeniului public riscă sancțiuni.