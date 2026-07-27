Persoane surprinse în timp ce deversau ape reziduale pe o stradă din Sectorul 6. Camerele de supraveghere au dus la identificarea și amendarea lor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 iul. 2026, 17:54

Mai multe persoane au fost sancționate după ce au fost surprinse de camerele de supraveghere în timp ce deversau ape reziduale pe carosabil, în Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul, care ar fi avut legătură cu lucrări de construcții, a fost surprins de sistemul de monitorizare video, iar Poliția Locală a intervenit rapid pentru identificarea celor implicați și aplicarea sancțiunilor.

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