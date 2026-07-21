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Imagini apocaliptice în Sicilia: incendiile au mistuit zeci de hectare de pădure și vegetație – VIDEO

Italia se confruntă cu un val de temperaturi extreme (Profimedia)

Italia se confruntă cu un val de temperaturi extreme (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 11:44

Un incendiu de vegetație extrem de violent a provocat distrugeri însemnate în zona Bivona, Sicilia, transformând peisajul într-un tablou apocaliptic. Flăcările au avansat rapid pe fondul temperaturilor record și al vegetației uscate, iar pompierii continuă lupta cu focul.

Potrivit autorităților locale, zeci de hectare de pădure, macchia mediteraneană și terenuri agricole au fost mistuite, iar în unele zone au fost dispuse evacuări preventive, inclusiv în apropierea lacului Arancio.

Fumul dens a redus vizibilitatea pe șoselele din zonă, iar mai multe localități au fost afectate de întreruperi de energie și apă.

În Bivona, echipele de intervenție au așteptat ore întregi sosirea mijloacelor aeriene, în timp ce focul se apropia periculos de locuințe și de un opificiu pentru prelucrarea marmurei. Situația rămâne critică, iar autoritățile vorbesc despre o „noapte de foc” care a devastat comunități, culturi agricole și zone naturale de mare valoare.

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