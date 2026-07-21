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Mediu· 1 min citire
Imagini apocaliptice în Sicilia: incendiile au mistuit zeci de hectare de pădure și vegetație – VIDEO
Italia se confruntă cu un val de temperaturi extreme (Profimedia)
Un incendiu de vegetație extrem de violent a provocat distrugeri însemnate în zona Bivona, Sicilia, transformând peisajul într-un tablou apocaliptic. Flăcările au avansat rapid pe fondul temperaturilor record și al vegetației uscate, iar pompierii continuă lupta cu focul.
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