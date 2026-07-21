„Astmul de furtună”, pericolul ascuns al verii. Medicii avertizează că poate afecta și copiii fără diagnostic

Tusea puternică, respirația șuierătoare, apăsarea în piept și lipsa de aer apărute în timpul unei furtuni pot fi semnele unei crize de astm. Medicii din Timișoara avertizează că fenomenul, numit „astm de furtună”, poate afecta inclusiv copiii care nu au mai fost diagnosticați până acum cu această boală.
În România nu există date clare despre numărul unor astfel de cazuri, deoarece legătura dintre criza respiratorie și furtună este observată rareori. De multe ori, copilul ajunge la spital, primește tratament pentru bronhospasm, astm sau alergie, însă cauza exactă a episodului rămâne neidentificată.
Ce este astmul de furtună și cum apare
Medicii explică faptul că astmul de furtună nu este o boală separată. Este o reacție respiratorie bruscă, provocată de combinația dintre polenul din aer, umiditatea ridicată și vântul puternic care apare înaintea și în timpul unei furtuni.
„Copilul ajunge la camera de gardă cu dificultăţi de respiraţie, iar cazul este înregistrat ca o criză de astm, un episod de bronhospasm sau o reacţie alergică. Legătura cu furtuna şi concentraţia ridicată de polen trece de cele mai multe ori neobservată”, se arată într-un comunicat al Compartimentului de Pneumologie Pediatrică al Spitalului Județean Timișoara.
În mod normal, ploaia ajută la curățarea aerului. În timpul furtunilor puternice de vară, însă, vântul poate coborî spre sol cantități mari de polen, iar umiditatea sparge particulele în fragmente foarte mici, care pot ajunge adânc în plămâni.
De ce furtunile pot agrava alergiile
Particulele întregi de polen se opresc, de obicei, în nas și în gât. Fragmentele foarte mici apărute în timpul furtunii pot pătrunde însă până la nivelul bronhiilor, unde provoacă inflamație și îngustarea căilor respiratorii.
„În mod obişnuit, ploaia este considerată benefică pentru persoanele alergice, deoarece curăţă temporar aerul de polen. În cazul furtunilor puternice de vară, efectul poate fi însă exact invers. Curenţii de aer aduc spre sol cantităţi mari de polen aflate în straturile superioare ale atmosferei. Din cauza umidităţii, particulele de polen absorb apă şi se sparg în fragmente extrem de mici. Dacă particulele întregi sunt oprite, de cele mai multe ori, în nas şi în gât, fragmentele rezultate pot pătrunde adânc în căile respiratorii şi pot ajunge până la nivelul bronhiilor. O dată inhalate, acestea pot provoca inflamaţia şi îngustarea căilor respiratorii, declanşând o criză de astm”, a declarat prof. dr. Ioana Ciucă, medic primar pneumolog pediatru, pentru News.ro.
În aer pot ajunge și spori de mucegai, praf sau alte particule care irită căile respiratorii. Riscul este mai mare în zilele foarte calde, urmate de furtuni puternice, mai ales atunci când concentrația de polen este ridicată.
Copiii alergici sunt cei mai expuși
Cei mai vulnerabili sunt copiii cu astm alergic, în special dacă boala nu este bine controlată sau tratamentul nu este urmat corect. Pot fi afectați însă și copiii care au doar simptome obișnuite de alergie, cum ar fi strănutul, nasul înfundat, secrețiile nazale, mâncărimile sau lăcrimarea ochilor.
În timpul unei furtuni, aceștia pot avea pentru prima dată o criză respiratorie, cu tuse severă, respirație șuierătoare și senzația că nu mai au aer. Simptomele pot începe chiar înainte de ploaie, deoarece rafalele de vânt transportă polenul pe suprafețe întinse.
Ce trebuie să facă părinții când se anunță furtuni
Medicii le recomandă părinților copiilor alergici la polen sau diagnosticați cu astm să închidă ferestrele și să îi țină în casă atunci când este anunțată o furtună. Tratamentul prescris trebuie continuat, chiar dacă cel mic se simte bine, iar medicamentele recomandate pentru situații de urgență trebuie păstrate la îndemână.
„Atunci când se anunţă o furtună, recomandarea pentru părinţii copiilor alergici la polen sau diagnosticaţi cu astm este să închidă ferestrele şi să îi ţină pe cei mici în interior. Copilul trebuie să urmeze tratamentul prescris şi să aibă la îndemână medicaţia indicată pentru situaţiile în care simptomele se agravează. Tratamentul de control nu trebuie întrerupt doar pentru că, într-o anumită perioadă, copilul se simte bine. Tocmai administrarea corectă a acestuia reduce riscul apariţiei unei crize severe”, a declarat Ioana Ciucă.
Specialiștii avertizează că schimbările climatice pot prelungi perioadele de polenizare și pot duce la apariția mai frecventă a furtunilor puternice. Din acest motiv, cazurile de astm de furtună ar putea deveni mai numeroase.
Părinții trebuie să sune la 112 sau să meargă de urgență la spital dacă un copil respiră cu mare dificultate, nu mai poate vorbi normal din cauza lipsei de aer sau respiră foarte repede. Agitația, somnolența și colorarea albăstruie a buzelor sunt, de asemenea, semne grave care nu trebuie ignorate. O criză de astm se poate agrava într-un timp scurt, mai ales în cazul copiilor. Intervenția rapidă și administrarea tratamentului recomandat pot preveni apariția unor complicații severe.