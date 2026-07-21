„Astmul de furtună”, pericolul ascuns al verii. Medicii avertizează că poate afecta și copiii fără diagnostic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:25

Tusea puternică, respirația șuierătoare, apăsarea în piept și lipsa de aer apărute în timpul unei furtuni pot fi semnele unei crize de astm. Medicii din Timișoara avertizează că fenomenul, numit „astm de furtună”, poate afecta inclusiv copiii care nu au mai fost diagnosticați până acum cu această boală.

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