Ce este difteria și de ce este considerată una dintre cele mai periculoase boli infecțioase. Primul deces după ani de zile

Difteria, o boală infecțioasă prevenibilă prin vaccinare, revine în atenția specialiștilor după ce un deces și un număr tot mai mare de îmbolnăviri au fost raportate în Australia. Autoritățile sanitare avertizează că infecția este extrem de contagioasă și poate provoca complicații grave, în special în cazul persoanelor nevaccinate.
Cazurile de difterie au crescut semnificativ
Australia se confruntă cu cel mai amplu focar de difterie din ultimele decenii, iar autoritățile au confirmat primul deces provocat de această boală după aproape zece ani.
Creșterea numărului de îmbolnăviri a început spre sfârșitul anului 2025, iar în primele luni ale anului următor s-a înregistrat o accelerare semnificativă a cazurilor.
Până în prezent, au fost raportate 245 de infectări, cel mai ridicat nivel înregistrat în Australia din anul 1991. Cele mai multe cazuri provin din comunități izolate, unde accesul la servicii medicale și vaccinare este mai dificil.
Ce este difteria
Difteria este o infecție bacteriană provocată de bacteria Corynebacterium diphtheriae. Afecțiunea se transmite cu ușurință de la o persoană la alta prin picături respiratorii eliminate în timpul tusei sau strănutului, dar și prin contact direct cu răni infectate, în cazul formei cutanate.
Boala poate afecta atât căile respiratorii, cât și pielea, însă forma respiratorie este cea mai gravă și poate pune viața în pericol dacă nu este tratată rapid.
Printre simptomele frecvente se numără febra, durerile în gât, dificultățile de înghițire și apariția unei membrane groase la nivelul gâtului, care poate împiedica respirația.
De ce este considerată atât de periculoasă
Specialiștii avertizează că bacteria produce o toxină care poate afecta mai multe organe importante din organism.
În lipsa tratamentului, difteria poate provoca insuficiență respiratorie, afectarea inimii, tulburări neurologice și alte complicații severe care pot avea un deznodământ fatal.
Din acest motiv, vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a bolii și a formelor sale grave.
Unde au fost raportate cele mai multe cazuri
Cele mai numeroase îmbolnăviri au fost înregistrate în Teritoriul de Nord al Australiei, regiune care concentrează aproximativ 60% din totalul cazurilor confirmate.
Între ianuarie 2025 și mai 2026, în această zonă au fost identificate 163 de persoane infectate.
Dintre acestea, 48 au prezentat difterie respiratorie, iar alte 115 persoane au fost diagnosticate cu forma cutanată a bolii, care afectează pielea și se transmite prin contact cu leziuni infectate.
În Australia de Vest au fost confirmate, în luna martie, primele cazuri de difterie respiratorie din ultimii peste 50 de ani. Alte îmbolnăviri au fost raportate în Australia de Sud și, într-un număr mai redus, în statul Queensland.
Autoritățile au intensificat campaniile de vaccinare
În urma creșterii rapide a numărului de infectări, autoritățile sanitare au demarat campanii extinse de imunizare în regiunile cele mai afectate.
Potrivit oficialilor din domeniul sănătății, măsurile adoptate au început să dea rezultate, iar din luna mai s-a observat o scădere treptată a numărului de cazuri noi.