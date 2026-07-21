Ce este difteria și de ce este considerată una dintre cele mai periculoase boli infecțioase. Primul deces după ani de zile

Publicat 21 iul. 2026, 16:16 Actualizat 21 iul. 2026, 16:24

Difteria, o boală infecțioasă prevenibilă prin vaccinare, revine în atenția specialiștilor după ce un deces și un număr tot mai mare de îmbolnăviri au fost raportate în Australia. Autoritățile sanitare avertizează că infecția este extrem de contagioasă și poate provoca complicații grave, în special în cazul persoanelor nevaccinate.

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