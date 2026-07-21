Infirmieră de la Spitalul Universitar, bătută pe stradă. Femeia susține că atacatoarea a acuzat-o de moartea unor rude în perioada pandemiei

O infirmieră de la Spitalul Universitar ar fi fost victima unei agresiuni violente în apropierea unității medicale, după ce o femeie ar fi atacat-o în plină stradă. Potrivit informațiilor prezentate de avocatul Adrian Cuculis, incidentul s-ar fi produs săptămâna trecută, iar cazul a ajuns în atenția autorităților.
Agresiunea ar fi avut loc în apropierea Spitalului Universitar
Conform declarațiilor făcute de avocatul Adrian Cuculis, infirmiera ar fi fost lovită în repetate rânduri de o femeie care ar fi acuzat-o că, în perioada pandemiei, ar fi fost responsabilă pentru moartea copilului și a soțului său.
Incidentul s-ar fi petrecut în apropierea Spitalului Universitar, iar victima susține că nu o cunoștea pe femeia care a agresat-o.
Cu toate acestea, afirmațiile făcute de presupusa atacatoare în timpul agresiunii ridică semne de întrebare cu privire la motivul izbucnirii conflictului.
Certificat medico-legal și plângere penală
După incident, infirmiera a solicitat eliberarea unui certificat medico-legal pentru a documenta leziunile suferite.
Totodată, prin intermediul avocatului său, a fost depusă o plângere penală, urmând ca oamenii legii să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs agresiunea și eventualele responsabilități.
Potrivit informațiilor transmise de avocatul Adrian Cuculis, persoana care ar fi comis agresiunea nu fusese identificată până la momentul declarațiilor, deși incidentul s-ar fi petrecut într-o zonă în care se aflau mai mulți martori.
Anchetatorii urmează să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă și declarațiile persoanelor care au asistat la incident, pentru a stabili identitatea femeii și circumstanțele exacte ale agresiunii.
„O infirmieră de la Spitalul Universitar a fost bătută crunt pe strada de către o femeie care ii reproșa ca in pandemie i-ar fi omorât copilul și soțul. Acest incident s-a desfășurat joia trecută chiar în apropierea Spitalului Universitar. Deși infirmiera susține că nu o cunoștea pe această persoană, ceea ce striga în timp ce aplica lovituri arată cumva contrariul.
Până în acest moment, se pare că agresoarea nu a fost identificată, deși mai multe persoane erau de față la momentul producerii acestui incident. Am solicitat INML emiterea unui certificat medico-legal și, de asemenea am formulat și o plângere penală.”, a declarat celebrul avocat, Adrian Cuculis.