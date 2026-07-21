Infirmieră de la Spitalul Universitar, bătută pe stradă. Femeia susține că atacatoarea a acuzat-o de moartea unor rude în perioada pandemiei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 iul. 2026, 17:05

O infirmieră de la Spitalul Universitar ar fi fost victima unei agresiuni violente în apropierea unității medicale, după ce o femeie ar fi atacat-o în plină stradă. Potrivit informațiilor prezentate de avocatul Adrian Cuculis, incidentul s-ar fi produs săptămâna trecută, iar cazul a ajuns în atenția autorităților.

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