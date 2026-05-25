Noi acuzații în cazul copilului ucis de câine la o stână din Buzău. Avocatul Adrian Cuculis: „Acel câine ar fi fost de fapt dezlegat și nu legat așa cum l-a găsit poliția!”

Sursă: Realitatea.net

Tragedia petrecută în localitatea Limpeziș, unde un copil de doar câțiva ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de un câine de stână, continuă să provoace revoltă și numeroase semne de întrebare. Familia minorului acuză acum o posibilă încercare de ascundere a adevărului privind modul în care s-a produs incidentul.

Familia susține că animalul nu era legat în momentul atacului

Potrivit declarațiilor făcute de avocatul Adrian Cuculis, apropiații copilului susțin că animalul implicat în tragedie ar fi fost dezlegat înainte de sosirea polițiștilor la fața locului.

„În cazul copilului de trei ani de zile din Buzau(Limpezis) ,decedat ieri în urma mușcăturilor repetate aplicate de către un câine de la stână, familia acuză o mușamalizare din partea proprietarului stânei.

Mai pe scurt, se pare că acel câine ciobănesc ar fi fost de fapt dezlegat și nu legat așa cum l-a găsit poliția la cercetarea la fața locului, iar în trecut se pare că ar mai fi fost incidente în legătură cu această stână. Pentru moment se așteaptă rezultatul autopsiei și bineînțeles. urmează ca familia să se îndrepte împotriva proprietarului câinelui.”, a declarat cunoscutul avocat - Adrian Cuculis.

Aceștia contestă varianta inițială potrivit căreia câinele ciobănesc ar fi fost legat în momentul producerii atacului. Familia consideră că situația reală ar fi fost modificată înainte de cercetările efectuate de autorități.

În plus, oamenii spun că în trecut ar mai fi existat probleme și incidente legate de câinii de la aceeași stână.

Copilul a murit după un atac extrem de violent

Tragedia s-a produs duminică seară, în apropierea unei stâne situate la marginea localității Limpeziș, din județul Buzău.

Din primele informații, copilul s-ar fi apropiat de câinele de pază, iar animalul l-a atacat violent. Martorii spun că totul s-a petrecut extrem de rapid, fără ca minorul să poată cere ajutor.

Bunica băiatului și proprietara stânei au încercat să intervină pentru a-l salva, însă rănile provocate de animal au fost devastatoare.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, copilul prezenta multiple mușcături în zona capului, gâtului și femurului, precum și hemoragii severe.

Ancheta continuă în acest caz

La locul tragediei au intervenit echipaje medicale și polițiști, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului.

O rudă a minorului a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un șoc puternic în urma incidentului.

În acest caz , autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs atacul.

Familia copilului așteaptă acum rezultatele autopsiei.