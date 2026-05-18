"Michael Jackson trăiește!" Filmarea a devenit virală în întreaga lume - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

O filmare realizată într-un mijloc de transport în comun din Brazilia, cu un bărbat care seamănă izbitor cu o "versiune îmbătrânită" a lui Michael jackson, a devenit rapid viale ]n ]ntreaga lume.

Bărbatul, îmbrăcat simplu și purtând ochelari, a fost filmat de un pasager, iar imaginile au fost preluate de presa latino-americană, care a relatat despre reacțiile virale. Clipul a generat milioane de vizualizări și comentarii.

Fenomenul nu este nou: de-a lungul anilor, aparițiile unor „dubluri” ale lui Michael Jackson au alimentat constant imaginația fanilor, însă specialiștii subliniază că este vorba doar despre asemănări întâmplătoare.