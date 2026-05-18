Nava MV Hondius, afectată de focarul de hantavirus, ajunge în Olanda cu 27 de persoane la bord

Nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, urmează să își încheie luni călătoria prin acostarea în portul Rotterdam din Olanda. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), riscul pentru sănătatea publică este considerat în continuare „scăzut”. Nava este așteptată să ajungă în port între orele 10:00 și 12:00 (ora locală).

La începutul lunii mai, situația de la bordul vasului a stârnit îngrijorare internațională după apariția acestui focar de hantavirus, un agent patogen rar, pentru care nu există nici vaccin și nici tratament specific. Conform AFP, epidemia a provocat trei decese și a determinat autoritățile din aproximativ 20 de țări să monitorizeze atent persoanele suspecte și contactele acestora, unele fiind plasate în carantină.

Deși transmiterea virusului între oameni necesită un contact extrem de apropiat, OMS a transmis duminică seară că evaluarea actualizată a situației nu modifică nivelul de risc general. Instituția a precizat că, pe baza celor mai recente date disponibile, riscul global pentru sănătatea publică rămâne redus.

Totuși, perioada de incubație a hantavirusului poate dura câteva săptămâni, ceea ce înseamnă că este posibil să apară noi cazuri printre persoanele aflate la bord. Până acum, au fost confirmate șapte infectări și există încă un caz probabil, potrivit unui bilanț AFP realizat pe baza informațiilor oficiale, după confirmarea unui nou caz în Canada.

Între timp, peste 120 de pasageri au părăsit nava încă din 10 mai, în Insulele Canare, fiind ulterior repatriați în țările lor sau transferați în Țările de Jos, sub al căror pavilion navighează vasul.

La bord au rămas 27 de persoane: 25 de membri ai echipajului și doi reprezentanți ai personalului medical. Aceștia urmează să debarce direct la Rotterdam. Grupul este format din 17 cetățeni filipinezi, patru olandezi, patru ucraineni, un rus și un polonez. Conform companiei Oceanwide Expeditions, toți sunt în prezent asimptomatici și vor intra fie în carantină, fie în izolare la domiciliu.

Pe navă se află încă și trupul neînsuflețit al unei femei de origine germană, care a murit în timpul călătoriei.

OMS avertizează că noi cazuri ar putea apărea în rândul persoanelor expuse înainte de implementarea măsurilor de izolare. Cu toate acestea, organizația consideră că după debarcare și aplicarea măsurilor sanitare, probabilitatea unei răspândiri suplimentare a virusului va fi redusă.

Printre cazurile severe se numără și o femeie franceză în vârstă de 65 de ani, care a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere și a fost internată în stare critică la Paris, testele confirmând infectarea cu hantavirus. Alte două persoane — un cetățean olandez și unul britanic, au fost transportate de urgență în Țările de Jos pentru îngrijiri medicale. Potrivit autorităților olandeze, starea lor este stabilă, iar una dintre persoane a fost externată și s-a întors acasă pentru izolare.