Trump, despre răspunsul Iranului cu privire la propunerea de pace a SUA: „Innaceptabil”

Reacție dură din partea lui Donald Trump după răspunsul transmis de Iran cu privire la propunerea SUA de încheiere a războiului.

Într-o postare pe Truth Social, liderul de la Washington etichetează răspunsul drept „total inacceptabil". La scurt timp, cotația țițeiului a urcat cu peste 4% și a depășit 105 dolari pe baril.

Potrivit presei iraniene de stat, mesajul Teheranului include o cerere de compensare pentru daunele suferite în lunile de război și pune accent pe suveranitatea iraniană asupra Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, regimul solicită în continuare SUA să renunțe la blocada asupra porturilor, să ridice sancțiunile, inclusiv cele referitoare la vânzarea petrolului, și să ofere garanția că nu va lansa alte atacuri. Solicitările Iranului au fost transmise prin intermediul Pakistanului.