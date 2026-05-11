Ciucu, dispus să voteze un guvern PSD-UDMR-minorități: „Ne putem rezuma la un vot de învestitură. Nu putem sta cu un guvern fără puteri"

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, a declarat că PNL ar putea vota un guvern PSD-UDMR-minorități pentru a investi cât mai repede un guvern cu puteri depline. Liderul liberalilor a punctat că aceasta este doar poziția lui, nu și a partidului.

„Dacă vin şi zic ok, ne asumăm guvernarea, ne putem asuma să luăm în considerare, dar, atenţie, ceea ce spun aici o spun în nume personal, deci speculez (...) dacă vor un vot de învestitură, ne putem rezuma la un vot de învestitură, astfel încât să avem un guvern funcţional. Nu putem sta cu un guvern fără puteri”, a spus Ciprian Ciucu la un post TV.

Oficialul liberal a argumentat că PSD are obligația morală și politică de a-și asuma formarea unui nou guvern, după ce a contribuit la demiterea Guvernului Bolojan alături de AUR. „Întotdeauna când răstorni ceva, trebuie să ai altceva de pus în loc", a afirmat Ciucu.

Totodată, prim-vicepreședintele PNL a transmis că liberalii nu vor fugi de responsabilitate dacă PSD refuză să guverneze. „Din moment ce PSD iese şi spune nu ne asumăm guvernarea, ne este frică să guvernăm, cineva trebuie să o facă. Noi o putem face", a adăugat el.

România se află în prezent fără un guvern cu puteri depline. Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut în Parlament. Executivul interimar poate rămâne în funcție maximum 45 de zile, perioadă în care poate adopta doar decizii strict administrative.