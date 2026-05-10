Care este posibilitatea ca focarul de hantavirus să se dezvolte într-o pandemie? Alexandru Rafila explică evoluția bolii

Nu sunt motive de îngrijorare pentru că nu vom avea o nouă pandemie. Sunt declarațiile de ultimă oră făcute în exclusivitate la Realitatea PLUS de către profesorul în microbiologie, Alexandru Rafila.

Potrivit acestuia, boala vine de la șobolani infectați și se transmite foarte greu la om.

„Este o boală care se transmite prin contactul cu dejectele de la diverse rozătoare, în general șobolani, iar Argentina este cunoscută ca unul dintre locurile în care au fost astfel de izbucniri de focare epidemice.

Aceasta perioadă de 42 de zile este perioada maximă de incubație a bolii. Șase săptămâni este rata în care se poate manifesta. Dincolo de acest interval de timp se considerăcă persoana nu a fost infectată.

De ce nu trebuie în niciun caz să facem diverse paralele cu pandemia sau cu alte boli care pot să producă probleme majore de sănătate publică? Pentru că boala se transmite greu, cum spuneam, prin contactul cu dejectele de la șobolani. O măsură de deratizare și dezinfecție ulterioară riguroasă înlătură acest risc. Lumea să se liniștească și să nu ne gândim la chestiuni care sunt în afara oricărei posibilități”, a spus Alexandru rafila la Realitatea PLUS.