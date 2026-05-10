Anca Alexandrescu, scenariu‑bombă după atacurile lui Kövesi la adresa lui Nicușor Dan: „Suspectez o asociere cu Ilie Bolojan”

Anca Alexandrescu suspectează că ar exista o asociere între Ilie Bolojan și Laura Codruța Koveși, după atacurile pe care șefa Parchelui european le-a lansat la adresa președintelui Nicușor Dan.

"Am spus ieri că suspectez o asociere între Ilie Bolojan și Laura Codruța Kövesi. Nu cred că este întâmplătoare această ieșire a Laurei Codruța Kövesi cu atac la Nicușor Dan.

Este o presiune pe care o pun cei care, de ani de zile, o minoritate, încearcă să ne impună nouă pe Traian Băsescu, pe Klaus Iohannis, pe Nicușor Dan și, iată, acum pe Ilie Bolojan. Nu mai vorbește nimeni despre anularea legilor, despre lovitura de stat pe care chiar Elena Lasconi, fost candidat, a reclamat-o. Nimeni nu mai vorbește despre desecretizarea documentelor privind anularea alegerilor. Toată lumea este atentă la ce face și ce nu face Ilie Bolojan.

Se agață cu disperare de putere atât Ilie Bolojan, cât și USR-ul. România are nevoie în acest moment de alegeri anticipate — este opinia mea. Am spus-o de foarte multă vreme, pentru a reveni la masca Constituției, la litera legii, în așa fel încât cetățenii să poată să-și exprime voința. Este foarte clar că nu mai are nicio legătură ceea ce se află acum la guvernare cu ceea ce au ales românii. Nu este dorința românilor ca Ilie Bolojan să conducă guvernul împreună cu USR și cred că singura variantă, printr-un guvern de Uniune Națională, de reconciliere națională, cum a spus domnul Călin Georgescu, este să readucem România pe un făgaș corect", a afirmat Anca Alexandrescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.