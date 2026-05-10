Trafic restricționat în Capitală. Pe ce artere nu se va putea circula cu autoturismul - HARTA

Traficul din centrul Capitalei va fi dat peste cap și duminică, iar șoferii sunt avertizați să se aștepte la blocaje serioase pe mai multe artere principale și străzi adiacente. O serie de evenimente care se derulează în zona centrală vor crea un nivel ridicat de aglomerație, cu devieri, restricții și timpi mari de așteptare.

„Semimaratonul Internaţional Bucureşti 2026” continuă și duminică. Traficul va fi restricționat, temporar, pe traseul alergătorilor, iar Poliția Română recomandă următoarele rute ocolitoare:

DUMINICĂ (între orele 7:30 – 14:00)

Brigada Rutieră recomandă următoarele rute ocolitoare:

Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Piaţa Romană – Piaţa Victoriei – Bd. Aviatorilor – Piaţa Charles de Gaulle – Bd. Constantin Prezan – Piaţa Arcul de Triumf – Bd. Regele Mihai I – Piaţa Presei Libere sau Bd. Aviatorilor – Str. Nicolae Caramfil – Bd. Aerogării – DN 1;

Şos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Pasajul Bucur Obor – Şos. Ştefan cel Mare;

Şos. Viilor – Şos. Progresului – Şos. Grozăveşti – Pasajul Basarab – Bd. Ion Mihalache – Piaţa Arcul de Triumf;

Şos. Bucureşti-Ploieşti – Bd. Aerogării – Str. Aviator Alexandru Şerbănescu;

Str. Barbu Văcărescu – Şos. Ştefan cel Mare – Pasajul Bucur Obor – Şos. Mihai Bravu – Pasajul Muncii – Şos. Mihai Bravu – Calea Vitan – Şos. Vitan Bârzeşti – Şos. Olteniţei;

Bd. Regina Maria – Str. 11 Iunie – Bd. Mărăşeşti – Bd. Dimitrie Cantemir – Pasajul Unirii – Bd. I.C. Brătianu – Piaţa Universităţii – Bd. Carol I;

Şos. Nicolae Titulescu – Pasajul Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara – Şos. Ştefan cel Mare;

Pasajul Basarab – Bd. Banu Manta – Bd. Ion Mihalache – Bd. Alexandru Averescu – Piaţa Arcului de Triumf – Bd. Constantin Prezan – Calea Dorobanţi – Şos. Ştefan cel Mare.

Tot duminică, între orele 10:00 – 23:00, se va desfășura evenimentul „Bucharest Food Truck Festival”, pe Șos. Pavel D. Kiseleff. Ca urmare, traficul rutier pe Șos. Pavel D. Kiseleff, între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, va fi restricționat, fără afectarea intersecțiilor, precum și pe Str. Monetăriei, cu devierea traficului pe arterele adiacente.

De asemenea, va fi restricţionat accesul în alveolele de pe Şos. Kiseleff.

Brigada Rutieră recomandă ca rute alternative: