Alertă sanitară în Tenerife: A început evacuarea pasagerilor de pe navă cu focar de HANTAVIRUS mortal - LIVE TEXT

Alertă sanitară în Tenerife, după ce nava de croazieră MV Hondius, cu pasageri contaminați cu hantavirus și mai multe decese la bord, a acostat în portului Granadilla, iar în prezent se derulează operațiunile de evacuare. La operațiune asistă și președintele Organizației Mondiale a Sănătății.

UPDATE: Nu mai puțin de 325 de ofițeri ai Gărzii Civile și 33 de polițiști vor ajuta la evacuarea pasagerilor infectați de pe nava de croazieră. Toți cei de navă sunt considerați contacte cu risc ridicat și trebuie să fie ținuți sub supraveghere timp de 42 de zile.

Autoritățile din Tenerife au activat un protocol special pentru acostarea navei sub pavilion olandez, în timp ce echipele medicale monitorizează situația celor aproape 150 de persoane aflate la bord.

Pasagerii sunt evaluați individual, iar cei cu simptome vor fi transferați imediat către unități medicale specializate. Operațiunea se derulează printr-un coridor complet izolat.

Ministerul Apărării din Spania urmează să transfere 14 cetățeni spanioli la un spital din Madrid, unde vor intra în carantină. Ei sunt așteptați să fie primii care vor debarca. De asemenea, Franța, Germania, Belgia, Irlanda și Țările de Jos au trimis avioane pentru a-și repatria cetățenii, iar SUA și Marea Britanie pregătesc planuri de urgență.

După finalizarea evacuării, nava — la bordul căreia se află aproximativ 30 de membri ai echipajului — este așteptată să plece spre Țările de Jos pentru proceduri de dezinfectare.

În total, opt persoane de la bord au fost diagnosticate cu hantavirus. Trei pasageri au murit, iar un alt pacient se află în stare critică într-un spital din Johannesburg..