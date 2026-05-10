Adolescentă de 13 ani, din Pitești, dată în căutare după ce a plecat de acasă cu un alt minor

Poliția Pitești a declanșat o alertă de căutare, după ce o adolescentă a plecat de acasă aseară și nu s-a mai întors. Ancheta îi conduce pe polițiști spre posibilitatea ca fata să fie împreună cu un tânăr fără adăpost, cunoscut autorităților pentru mai multe fapte penale.

În cursul nopții de 09 spre 10 mai a.c., politiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești au fost sesizați cu privire la faptul că minora ȚURLUI ANA ALEXIA, de 13 ani , a plecat voluntar în seara de 09 mai 2026, în jurul orei 21:30, și nu s-a mai întors.

Semnalmente : 1,54 m înălțime, 48 de kg greutate, păr șaten lung.

Vestimentație la momentul plecării : geacă neagră scurtă din material lucios, tricou negru scurt, blugi albastru deschis, bufanți, adidași albi.

Persoanele care pot da relații cu privire la locul în care se află minora în cauză sunt rugate să apeleze Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112 sau Poliția Municipiului Pitești, la telefon 0248 607 009.

Minora nu a mai mai avut plecări. Se bănuiește că minora ar putea fi în prezența minorului Marin Raul, cel din urmă fiind persoană fără adăpost, cercetat pentru săvârșirea mai multor infracțiuni.

Polițiștii piteșteni desfășoară activități specifice pentru depistarea celei în cauză, iar datele și semnalmentele minorei au fost transmise către alte unități de poliție, precum și celorlalte structuri cu atribuții de legitimare a persoanelor, respectiv jandarmi și polițiști locali.