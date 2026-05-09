Presa internațională a luat foc după discursul lui Nicușor Dan: „Critică strategiile UE”

Declarațiile recente ale lui Nicușor Dan discursul susținut de Ziua Europei au ajuns în atenția presei internaționale, într-un moment în care România traversează o perioadă de tensiuni politice majore după căderea Guvernului în Parlament.

Publicații importante din Franța au analizat mesajul transmis de șeful statului, inclusiv pasajele în care acesta a vorbit despre greșelile strategice făcute de Uniunea Europeană în ultimii ani.

„Le Monde”: „România: Președintele critică strategiile UE și continuă să susțină parteneriatul cu Statele Unite”

Cotidianul francez Le Monde a relatat despre situația politică de la București și despre anularea recepției oficiale organizate anual de Ziua Europei.

Jurnaliștii francezi au descris contextul drept unul extrem de tensionat.

„La câteva zile după ce Parlamentul României a cenzurat actualul guvern, aruncând țara într-o criză politică fără precedent în urma alianței – mai mult decât toxice – dintre socialiști (PSD) și extrema dreaptă (AUR), administrația prezidențială a decis să anuleze recepția oficială organizată în fiecare an cu ocazia Zilei Europei”, notează Le Monde, potrivit Mediafax.

Discursul lui Nicușor Dan, analizat în presa franceză

Publicația franceză a comentat și mesajul transmis de președintele României pe 9 mai, în care acesta a vorbit despre efectele apartenenței României la Uniunea Europeană.

„În schimb, președintele Nicușor Dan a ținut sâmbătă, 9 mai, un scurt discurs, în care a subliniat că „pentru România, acești 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană au fost sinonimi cu modernizarea și, mai ales, cu îmbunătățirea nivelului de trai. Salariul mediu s-a triplat și ajunge acum la 80% din salariul mediu din Uniunea Europeană”.”

Potrivit publicației, liderul de la Cotroceni a criticat și modul în care discuțiile despre Uniunea Europeană sunt reduse adesea la slogane și formule simpliste.

„Europa a făcut o greșeală”

Unul dintre cele mai comentate fragmente ale discursului a fost cel referitor la politicile europene din energie, apărare și industrie.

„Președintele român a declarat apoi că „Europa a făcut o greșeală abandonând energia nucleară și bazându-și aprovizionarea cu energie pe gaz ieftin din Rusia, neglijând industria sa de apărare și stabilind, în cadrul unei politici de mediu, ce-i drept, justificate, obiective mult prea ambițioase care au afectat industria sa grea””, relatează publicația franceză.

Mesaj despre Republica Moldova și relația cu Statele Unite

Și Le Figaro a preluat declarațiile lui Nicușor Dan, punând accent pe poziționarea României față de Republica Moldova și parteneriatul strategic cu Statele Unite.

„Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană rămâne unul dintre obiectivele importante ale României, la fel ca și parteneriatul cu Statele Unite. Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să mențină un parteneriat corect, puternic și echitabil cu Statele Unite”, a declarat Nicușor Dan, potrivit Le Figaro.

Discursul vine într-un moment politic tensionat

Mesajul transmis de președinte a fost analizat în contextul turbulențelor politice din România, după moțiunea prin care Guvernul a fost demis în Parlament și după tensiunile apărute între principalele formațiuni politice.

Presa internațională urmărește îndeaproape evoluțiile de la București, în special în contextul dezbaterilor legate de direcția europeană a României și de stabilitatea politică din regiune.