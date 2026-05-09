Dragoș Pîslaru crede că perioada de interimat s-ar putea lungi cel puțin până în iunie

Sursă: Agerpres

Perioada de interimat ar putea să fie mai lungă decât se crede, s-ar putea să dureze cel puțin până în luna iunie sau chiar mai mult, a declarat, sâmbătă, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

'Concluziile referitoare la înțelepciunea clasei politice de a găsi o soluție și, mai ales, în zona celor care au declanșat-o, ca să fiu foarte explicit, a PSD, de a veni cu o soluție, pentru că provoci ceva, dărâmi ceva, trebuie să ai o idee ce pui în loc... Dar cred că lucrurile acestea trebuie să se sedimenteze, să se distileze în perioada următoare. Ceea ce însă cred că e important e că vom avea o perioadă mai lungă de interimat decât se crede. Și de aceea am spus și mai devreme că s-ar putea să dureze cel puțin până în luna iunie și chiar mai mult decât atât această perioadă în care partidele încearcă să caute o soluție și atunci e foarte important ca țara să meargă înainte, ca să ducem mai departe lucrurile de care avem nevoie, mai ales, în ceea ce mă privește, obținerea banilor europeni de care avem atât de mare nevoie', a spus Dragoș Pîslaru.



Acesta a subliniat, totodată, că Ilie Bolojan a câștigat susținere publică, inclusiv din partea unor cetățeni care nu mai urmăreau politica sau erau dezamăgiți de clasa politică.



'Ce vă pot spune este că am participat la ședința în care a fost adoptată rezoluția PNL de a merge în opoziție; a fost votată cu 50 de voturi din 54. Mi s-a părut că mai clar decât acel lucru nu există; până și vocile care au fost împotrivă în timpul discuției n-au avut nimic la sfârșit de spus. Eu ceea ce cred este că există o unitate în Partidul Național Liberal, în spatele premierului Ilie Bolojan. Vom vedea și sondaje publice, înțeleg că circulă pe surse o grămadă de sondaje, dar cred că vom vedea foarte clar că Ilie Bolojan poate a pierdut un guvern, dar a câștigat o țară întreagă, o susținere a multor oameni care altfel poate nu urmăreau politica de mult sau erau dezamăgiți de clasa politică', a spus Dragoș Pîslaru, întrebat dacă PNL se va rupe în două.



În opinia sa, s-a încercat 'decapitarea' președintelui PNL pentru că au început să se facă niște reforme importante în societate.



'În Guvern lucrurile funcționau, în Coaliție înțelegerile existau, imediat seara lucrurile păreau că sunt scăpate de sub control. A fost, în mod vădit, o încercare de a decapita președintele Partidului Național Liberal, pentru că au început să se facă niște reforme importante în societate, alături de alți colegi din Guvern, și cred că este evident motivul pentru care Partidul Social Democrat a declanșat această criză. N-are nicio legătură cu personalitatea premierului Ilie Bolojan, are legătură, dacă vreți, cu încăpățânarea domniei sale de a face niște reforme importante și de a aprinde lumina. Asta este ceea ce am mai spus. Vă spun din nou: în momentul în care ești obișnuit să poți să ai capturarea statului, să poți să ai, discreționar, ceea ce înseamnă distribuirea de resurse în teritoriu, punerea de oameni în consiliile de administrație ale companiilor de stat, și vine cineva și îți oprește aceste robinete și îți afectează aceste politici, evident, e mare supărare. Asta, de fapt, a condus la demitere și problema nu este cu Ilie Bolojan ca personalitate, ci cu Ilie Bolojan ca un om care a aprins lumina și a vrut să reformeze statul', a declarat Dragoș Pîslaru.



El consideră că un guvern minoritar va fi o soluție complicată, din cauza faptului că este dificil să aibă o agendă de reforme susținută de un guvern minoritar.



'Am văzut multe discuții pe această temă - și eu am fost surprins - inclusiv pe holuri, dacă mă înscriu, nu mă înscriu, când mă înscriu; cu siguranță vă voi comunica la momentul oportun. Ceea ce am afirmat este că îl susțin pe premierul Ilie Bolojan, pentru că eu cred că ceea ce se întâmplă acum este un val popular de susținere pentru agenda de reforme care a fost mult timp amânată. Cred că în acest moment este foarte important să existe o coagulare, nu neapărat doctrinară, cât pentru ca în România să se facă lumină. Asta este agenda importantă: să vedem cum putem cheltui mai bine banul public, cum putem face reformele care să ne permită să tragem banii europeni, cum putem să împingem România către o agendă europeană corectă și onestă și nu să pretindem doar că facem acest lucru', a spus Dragoș Pîslaru, întrebat dacă se înscrie în PNL.