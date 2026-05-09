Alunecări de teren în Vaslui. Drumuri surpate, case izolate, un sat a rămas fără apă
Alunecări de teren în Vaslui
Trei locuințe au rămas izolate, sâmbătă, în urma unei alunecări de teren care s-a produs în comuna Dodești, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui.
De asemenea, alimentarea cu apă a fost întreruptă, iar drumul de acces în localitate este afectat.
'În urma unei informări primite din partea primarului comunei Dodești, s-a semnalat producerea unei alunecări de teren pe raza localității Dodești, fenomenul afectând o zonă cu o diferență de nivel de aproximativ 10-15 metri. Ca urmare a evenimentului, trei locuințe au rămas izolate, alimentarea cu apă a localității este întreruptă și drumul de acces în localitate a fost afectat. Nu au fost înregistrate victime', au transmis reprezentanții ISU Vaslui.
Viceprimarul comunei și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență se află la fața locului pentru evaluarea situației și dispunerea măsurilor necesare.
În zona afectată se deplasează șeful Grupei Operative din cadrul ISU Vaslui.
Citește și:
- 23:42 - „Ministrul dansator” a făcut spectacol la Budapesta. Noul șef al Sănătății a uimit mulțimea chiar pe treptele Parlamentului - VIDEO
- 23:23 - Moscova schimbă tonul: Putin acceptă discuții cu Zelenski dar numai numai după ce va fi convenit un acord de pace
- 22:00 - Presa internațională a luat foc după discursul lui Nicușor Dan: „Critică strategiile UE”
- 21:32 - Armistițiul care n-a ținut nici o zi: Ucraina și Rusia se acuză reciproc că au încălcat încetarea focului
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News