Peste 100 de oameni s-au îmbolnăvit pe un vas de croazieră. Virusul poate provoca vărsături atât de violente încât „rup coastele”

O nouă alertă sanitară lovește industria croazierelor, după ce peste 100 de persoane aflate la bordul unui vas care navighează în Caraibe s-au îmbolnăvit în urma unui focar de norovirus, unul dintre cei mai contagioși viruși gastrointestinali.

Situația a fost raportată la bordul navei Caribbean Princess, care se îndreaptă în prezent spre Puerto Plata, în Republica Dominicană, scrie Metro .

Peste 100 de pasageri și membri ai echipajului s-au îmbolnăvit

Potrivit informațiilor, 102 pasageri și 13 membri ai echipajului au prezentat simptome specifice infecției. Vasul transportă în total 3.116 pasageri și 1.131 membri ai echipajului.

Autoritățile sanitare americane au fost informate despre situația de la bord, iar compania care operează croaziera a început aplicarea unor măsuri stricte de izolare și dezinfecție.

Simptome severe și măsuri de urgență pe navă

Norovirusul provoacă, în principal, episoade severe de vărsături și diaree, iar în unele cazuri simptomele pot deveni extrem de agresive. Presa britanică notează că episoadele de vărsături pot fi atât de violente încât pot provoca inclusiv fracturi costale.

Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a transmis că simptomele predominante raportate pe navă sunt diareea și vărsăturile.

În paralel, echipajul a intensificat operațiunile de curățare și dezinfectare, în conformitate cu planurile speciale de răspuns la focare epidemiologice.

Pasagerii bolnavi au fost izolați

Compania Princess Cruises a anunțat că toate zonele navei au fost igienizate, iar o operațiune amplă de curățenie va avea loc imediat după sosirea vasului în Port Canaveral, programată pentru 11 mai.

Pasagerii și membrii echipajului care au prezentat simptome au fost izolați, iar probe biologice au fost recoltate pentru teste.

Croaziera a început pe 28 aprilie, iar focarul a fost raportat oficial către CDC pe 7 mai.

Al patrulea focar major de pe nave americane în acest an

Potrivit datelor CDC, acesta este deja al patrulea focar gastrointestinal raportat pe o navă americană de la începutul anului.

În Statele Unite sunt înregistrate anual aproximativ 21 de milioane de cazuri de norovirus.

Virusul se transmite foarte ușor prin suprafețe contaminate, alimente infectate sau contact cu materii fecale.

O altă navă de croazieră, în centrul unei alerte medicale

În paralel cu situația de pe Caribbean Princess, autoritățile din Tenerife se pregătesc să primească vasul MV Hondius, unde au fost raportate cazuri de hantavirus, o boală considerată potențial mortală.

Autoritățile britanice au anunțat că pasagerii britanici vor fi testați, iar cei cu rezultate negative vor fi transportați cu zboruri speciale către Regatul Unit.

Toți cei 22 de cetățeni britanici aflați la bord vor intra ulterior în izolare pentru 45 de zile și vor trebui să se autotesteze.

Până acum, nouă cazuri de hantavirus au fost asociate cu nava MV Hondius, inclusiv două cazuri confirmate în rândul unor britanici.

Experții monitorizează atent situația

Specialiștii spun că încă analizează modul exact de transmitere al hantavirusului, însă există suspiciuni că acesta s-ar putea răspândi și între oameni în urma contactului apropiat.

Agenția britanică pentru securitate sanitară a transmis că personal medical și experți în boli infecțioase vor însoți zborurile de repatriere pentru a monitoriza pasagerii și pentru a interveni rapid dacă apar probleme medicale pe durata călătoriei.