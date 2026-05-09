Elena Udrea uimește: „Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan!”

Sursă: realitatea.net

Elena Udrea a stârnit reacții puternice în spațiul public după o postare în care își expune tranșant poziția față de mai multe figuri politice și din justiție. Fostul ministru afirmă că, în urma unor declarații atribuite Laurei Codruța Kovesi, a ajuns într-un punct neașteptat al discursului său public, declarând că îl susține pe Nicușor Dan.

„Am ajuns să fiu de partea lui Nicușor Dan!”, își începe postarea Elena Udrea.

Critici dure la adresa Laurei Codruța Kovesi

Fostul ministru o acuză pe Laura Codruța Kovesi de „tupeu” în contextul unor comentarii despre performanțele olimpice ale lui Nicușor Dan și despre afirmațiile acestuia legate de presupuse abuzuri ale DNA.

Elena Udrea susține că aceste abuzuri ar fi fost deja demonstrate prin mai multe decizii ale instanțelor din România, dar și din alte state europene, inclusiv prin hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului și rapoarte oficiale.

„Față de tupeul lui Kovesi de a ironiza performanțele olimpice ale acestuia și de a-l trimite să se odihnească, pentru ca și-a permis să afirme ca în vremea ei, DNA a făcut abuzuri, lucru deja dovedit prin zeci de decizii ale instanțelor de judecată din România, alte țări europene și CEDO și, prin Rapoarte cuprinzând aceste abuzuri, aprobate de instituții oficiale.”

Comparații între cariere și funcții publice

Elena Udrea continuă seria declarațiilor cu o comparație directă între parcursul profesional al unor persoane publice, făcând referire la studiile și rezultatele electorale ale lui Nicușor Dan.

„Ca să zic așa, faptul ca ai fost olimpic internațional la matematică, faptul ca ai fost votat de 6.168.642 de români, este mai important și infinit mai bine decât să fii mediocră profesional și să ajungi în funcție de Procuror General al României, sau Procuror șef la DNA, doar pentru ca Traian Băsescu te-a numit pe criterii nu de competența, ci de discriminare pozitivă: femeie, tânără și, colac peste pupăză, pentru ca fusesei voleibalistă(baschetbalista), deci a presupus ca ai spirit de echipă și poți fi un bun șef pentru procurori!!!

Iar ca este așa, nu mă poate contrazice nimeni!”