Armata Germaniei deschide centre de recrutare în marile orașe, lângă casele oamenilor. Mii de civili vor fi chemați la testare

Sursă: Der Spiegel

Germania pune în mișcare una dintre cele mai ample reorganizări ale sistemului militar din ultimii ani. Autoritățile de la Berlin au decis deja unde vor funcționa noile centre destinate recrutării și evaluării persoanelor care vor să intre în Bundeswehr, armata germană pregătindu-se pentru o extindere masivă a mecanismului de selecție.

Planul vizează o prezență mult mai puternică a armatei în marile orașe și în regiunile cu populație numeroasă. Primele centre ar urma să înceapă să funcționeze chiar înainte de finalul acestui an, în timp ce sistemul complet va fi implementat la scară largă începând cu 2027.

Bundeswehr își mută recrutarea mai aproape de populație

Ministerul german al Apărării a anunțat oficial că au fost stabilite cele 24 de locații unde vor fi organizate noile centre de recrutare și evaluare militară. Autoritățile susțin că această extindere este esențială pentru noul sistem de testare și selecție care urmează să fie aplicat în următorii ani, scrie Spiegel .

Centrele vor fi amplasate în 14 landuri federale, în special în zone cu acces facil și densitate ridicată a populației. Strategia urmărește apropierea armatei de potențialii candidați și creșterea capacității de recrutare.

În 16 orașe unde Bundeswehr dispune deja de infrastructură militară vor fi amenajate noi spații moderne, separate de bazele existente. Lista include Bonn, Dresda, Hamburg, Kassel, Kiel, Koblenz, Leipzig, Magdeburg, Neubrandenburg, Nürnberg, Oldenburg, Potsdam, Saarlouis, Schwerin, Ulm și Wiesbaden.

Alte opt centre vor fi construite de la zero

Pe lângă locațiile deja existente, Germania pregătește și opt centre complet noi. Acestea vor apărea în Bielefeld, Braunschweig, Dortmund, Jena, Kempten, Offenburg, Regensburg și Würzburg.

Potrivit autorităților germane, alegerea orașelor nu a fost întâmplătoare. Ministerul Apărării a explicat că decizia a fost luată pe baza analizelor statistice privind distribuția populației și numărul estimat al persoanelor care ar putea aplica pentru cariere militare sau civile în cadrul armatei.

Ce teste vor face cei care ajung în noile centre

Viitorii candidați care vor intra în acest sistem vor trece printr-un proces amplu de evaluare. În noile centre vor avea loc verificări medicale, teste fizice, evaluări psihologice și cognitive, dar și sesiuni de orientare profesională și consiliere pentru alegerea unei cariere în Bundeswehr.

Ministerul german al Apărării a precizat că fiecare dintre aceste centre va avea aproximativ 50 de posturi civile.

Primul centru ar urma să fie deschis încă din acest an, iar toate cele 24 de locații vor funcționa sub coordonarea celor 15 centre de carieră deja existente în cadrul armatei germane.

Reforma serviciului militar pune presiune pe autorități

Anunțul privind noile centre vine la aproximativ patru luni după intrarea în vigoare a reformei serviciului militar din Germania.

În paralel, Bundeswehr afirmă că există un interes în creștere pentru serviciul militar voluntar. Cu toate acestea, autoritățile au descoperit și probleme serioase în aplicarea noului sistem.

Potrivit oficialilor germani, mii de bărbați nu au completat în termen formularele obligatorii introduse prin reforma serviciului militar. În aceste situații, statul german ia în calcul sancțiuni dure pentru persoanele care nu respectă obligațiile impuse prin noua legislație.