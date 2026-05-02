Bărbat de 28 de ani, găsit mort după ce ar fi căzut de la înălțime în Brașov
Ambulanță
Un bărbat în vârstă de 28 de ani a murit sâmbătă după-amiază, după ce ar fi căzut de la înălțime în zona unui bloc de pe Calea București din municipiul Brașov, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov.
„În această după-amiază, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană se află în stare de inconștiență, după ce s-ar fi precipitat de la înălțime, incident petrecut în zona unui bloc situat pe Calea București, din municipiul Brașov. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov și ai Serviciului Criminalistic, dar și personal medical de specialitate, care, în pofida manevrelor întreprinse, a declarat decesul”, a transmis IPJ Brașov.
Victima a fost identificată ca fiind un bărbat din Brașov, iar trupul său a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.
Polițiștii au deschis o anchetă, sub coordonarea procurorului, pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs incidentul.
Citește și:
- 22:15 - Bărbat din Argeș, amendat după ce a mers pe jos pe breteaua autostrăzii A1
- 21:42 - MApN: „Avem nevoie de SAFE. Noi toți!” Ministerul Apărării anunță investiții în sisteme antidronă și radare moderne
- 21:08 - George Simion, acuzații dure privind programul SAFE: "Paguba, mai mare ca Pfizer" VIDEO
- 20:55 - Descoperire șocantă în județul Iași: zeci de proiectile găsite la Holboca. Avertsimentul pompierilor
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News