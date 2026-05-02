Pacient de 58 de ani plecat dintr-un spital din Târgu Mureș, găsit mort. Apelul Poliției Române

Un bărbat de 58 de ani, care a plecat voluntar dintr-un spital din Târgu Mureș vineri, a fost găsit decedat sâmbătă. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Un bărbat de 58 de ani, identificat ca Viorel Gabor, pacient al unei unități spitalicești din Târgu Mureș, a fost găsit mort sâmbătă, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș. Acesta plecase voluntar din spital vineri, fiind îmbrăcat în pijamale la momentul dispariției.

„Polițiștii din Târgu Mureș au fost sesizați că Viorel Gabor, în vârstă de 58 de ani, a plecat voluntar din cadrul unei unități spitalicești de pe strada Gheorghe Marinescu”, au transmis reprezentanții IPJ Mureș în ziua dispariției.

Sâmbătă, autoritățile au confirmat decesul bărbatului.

„Având în vedere natura cazului, atragem atenţia asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situaţii poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiştii subliniază că expunerea repetată la astfel de informaţii poate creşte riscul de comportamente similare”, precizează sursa citată.

În același context, polițiștii recomandă „tratarea cu responsabilitate” a acestor subiecte și încurajează persoanele care se confruntă cu „dificultăţi emoţionale” să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere.