Avalanșă pe Valea Coștilei! Cel puțin un turist, surprins sub zăpadă. Salvamontiștii intervin cu elicopterul și câini de căutare
O avalanșă s-a produs pe Valea Coștilei, într-o zonă frecventată de schiorii care practică off-piste. Din primele informații, cel puțin o persoană a fost surprinsă sub zăpadă.
Autoritățile încearcă acum să stabilească exact câți turiști se aflau în momentul producerii avalanșei. Se știe că în zonă era un grup, însă numărul exact al persoanelor implicate nu este încă clar. Echipele de intervenție acționează în aceste momente pentru găsirea persoanelor surprinse de zăpadă.
Operațiunea este coordonată de Salvamont România, iar în teren sunt folosiți câini specializați în căutare. Intervenția este sprijinită și de un elicopter, utilizat pentru transportul salvatorilor și pentru acoperirea rapidă a zonei afectate.
Misiunea este una contracronometru, salvatorii încercând să localizeze cât mai repede eventualele victime. Zona este cunoscută pentru traseele off-piste, însă în condiții de instabilitate a stratului de zăpadă, riscul de avalanșă crește considerabil și poate transforma astfel de coborâri într-un pericol major.
Citește și:
- 13:12 - Un microbuz a luat foc în mers pe A1. Traficul spre Pitești este complet blocat din cauza degajărilor mari de fum - VIDEO
- 12:40 - Reacția lui Radu Miruță după acuzațiile șefului Romarm: „Ministrul Apărării nu decide firmele proiectelor SAFE”
- 12:17 - Alertă în Constanța: o tânără de 19 ani a vrut să se arunce de la etajul 4 al unui bloc. Negociatorii SAS au reușit să o convingă să renunțe în ultima secundă
- 12:06 - Poliția, în pragul unui exod de personal: Proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar putea bloca sistemul. Zelca: „Vom contesta legea la CCR”
