Tragedie în Constanța. O fetiță de doi ani a murit după ce a înghițit bile dintr-o jucărie

Sursă: realitatea.net

Tragedie de proporții la Constanța! O fetiță de aproape doi ani a murit după ce a înghițit niște bile magnetice dintr-o jucărie. Medicii au stabilit cauza decesului de abia în urma autopsiei.

Cea mică a suferit de un blocaj intestinal sever au explicat medicii. Părinții nu și-au dat seama ce s-a întâmplat, însă aceștia au hotărât să o ducă pe fetiță la spital după ce a început să se simtă rău.

Pe drum, starea micuței s-a agravat, iar aceasta a început să vomite. Părinții acesteia au sunat la 112 și au cerut o ambulanță cu care s-au întâlnit pe DN3.

Însă, copilul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. În urma tragediei, polițiștii au deschis un dosar penal, iar Protecția Copilului a demarat verificări.

