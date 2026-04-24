România se pregătește pentru o perioadă de contraste meteorologice extreme, în care liniștea temporară de la sfârșitul acestei săptămâni va fi înlocuită rapid de un peisaj de iarnă târzie. Deși weekend-ul promite momente de vară autentică, un veritabil „război” al maselor de aer se instalează deasupra estului Europei, promițând să schimbe radical planurile de vacanță ale românilor.

O zi de tranziție sub un cer variabil

Astăzi, vineri, asistăm la o domolire a vântului în majoritatea regiunilor, deși ecourile instabilității se mai fac simțite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, unde rafalele mai pot atinge viteze de până la 55 km/h. Este un moment de respiro în care temperaturile încep să urce generos, în special în jumătatea de sud a țării. Totuși, la munte, iarna refuză să plece definitiv, astfel că la altitudini mari din nordul Carpaților Orientali sunt încă posibile precipitații mixte și un cer mai mult acoperit.

Duelul fenomenelor extreme în weekend-ul de foc

Liniștea de vineri este doar preambulul unui weekend tensionat, dictat de o configurație barică rară. România va deveni câmpul de interacțiune între un ciclon activ care mătură Câmpia Rusă și un anticiclon stabil din zona Arhipelagului Britanic. Această „menghină” atmosferică va genera duminică fenomene de o violență rară, vântul urmând să măture întreaga țară. În timp ce în zonele joase rafalele vor atinge pragul de 80 km/h, pe crestele montane vijeliile vor depăși viteze de 120 km/h, transformând orice drumeție într-o experiență periculoasă.

Paradoxul acestei zile de duminică va fi însă resimțit în termometre. În ciuda vântului tăios, sudul și sud-estul țării se vor bucura de o încălzire neobișnuită, cu valori ce vor atinge pragul unei zile de vară. În Lunca Dunării, temperaturile pot urca până la 25 de grade Celsius, oferind o ultimă fărâmă de căldură înainte de marea schimbare.

Invazia aerului arctic și incertitudinea minivacanței

Ziua de luni, 27 aprilie, va marca prăbușirea „scutului” cald sub presiunea unei mase de aer polar venite dinspre nord. Această răcire bruscă pare să fie doar începutul unei perioade marcate de instabilitate, care se va prelungi până în pragul lunii mai. Specialiștii avertizează asupra unui fenomen de tip „blocaj Omega” în atmosfera medie, o barieră care va pompa aer umed dinspre Marea Mediterană direct peste teritoriul României, aducând ploi persistente și o atmosferă rece.

Pentru cei care și-au planificat minivacanța de 1 Mai, prognoza indică, în prezent, un scenariu mai degrabă mohorât. Valorile termice ar putea rămâne modeste, între 10 și 17 grade, mult sub mediile obișnuite ale perioadei. Totuși, meteorologii lasă o fereastră deschisă speranței: deoarece prognozele pe termen lung au un grad de incertitudine ridicat, există posibilitatea ca acest blocaj atmosferic să se disperseze mai rapid decât arată modelele actuale, oferind șansa unor condiții mai blânde pentru cei care vor să sărbătorească în aer liber.