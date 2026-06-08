Furtuni violente lovesc România: Cod portocaliu de averse, grindină pe autostrada Buzău – Ploiești |VIDEO

Sursă: realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări nowcasting Cod Portocaliu, valabile în această după-amiază, pentru zone din Vrancea, Brăila, Buzău și Dâmbovița. Meteorologii anunță averse torențiale de 25–40 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu rafale de până la 70 km/h și grindină de 1–3 cm.

În Vrancea, localitățile Mărășești, Panciu, Țifești și Movilița se află sub avertizare imediată, cu fenomene severe care se pot produce în orice moment, potrivit ANM.

Situația este similară în mai multe zone din Brăila, Buzău și Dâmbovița, unde instabilitatea atmosferică este extrem de accentuată.

Pe autostrada care leagă Buzăul de Ploiești, unii șoferi au fost nevoiți să oprească pe banda de urgență din cauza grindinei, potriiivit Observatorul Prahovean.

Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în intervalele de manifestare a fenomenelor, să se adăpostească în spații sigure și să nu se apropie de copaci, structuri metalice sau cursuri de apă.

ANM avertizează că furtunile pot produce acumulări rapide de apă și pot afecta traficul rutier, în special în zonele rurale și pe drumurile județene.

În paralel, mai multe localități din Vâlcea și Bacău se află sub Cod Galben de instabilitate atmosferică, cu averse de 15–25 l/mp și grindină de mici dimensiuni.