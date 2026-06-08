Suferința pelvină care persistă în timp

Durerea din partea inferioară a abdomenului poate avea multe explicații și devine cu atât mai dificilă cu cât durează mai mult. Când persistă luni de zile, nu mai trebuie tratată ca un episod trecător.

Durerea pelvină cronică poate avea cauze ginecologice, urinare, digestive, musculare sau neurologice, iar uneori mai mulți factori se suprapun. Endometrioza, adenomioza, sindromul de vezică dureroasă, sindromul de intestin iritabil, tensiunea musculaturii planșeului pelvin sau durerile neuropate pot produce simptome asemănătoare. De aceea, un consult unic nu clarifică întotdeauna problema, iar diagnosticul necesită adesea o abordare etapizată.

Tratamentul este cu atât mai eficient cu cât țintește mecanismele reale ale durerii. Poate include medicație, fizioterapie pentru planșeul pelvin, tratament hormonal, intervenții minim invazive sau sprijin psihologic, în funcție de cauză. Important este ca durerea să fie luată în serios chiar și atunci când investigațiile inițiale nu arată o leziune evidentă, pentru că absența unei explicații simple nu înseamnă că simptomul este închipuit.

Ai grijă de tine!

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